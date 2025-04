Skandali i ri i Sekretarit amerikan të mbrojtjes – ndan planet e luftës me gruan, vëllaun dhe me avokatin e tij

Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, Pete Hegseth, është përfshirë në një skandal që lidhet me rrjedhjen e informacionit të ndjeshëm ushtarak. Raportohet se Hegseth ka ndarë detaje të operacioneve ushtarake, përfshirë një sulm ajror ndaj Houthive të Jemenit të lidhur me Iranin, përmes një grupi të dytë bisedash në aplikacionin Signal, raporton Gazeta Sinjali.

Ai thuhet se i ka ndarë informacionet me gruan, vëllaun dhe avokatin e tij personal, ku ky grup bisedash përfshinte një duzinë personash dhe përmbante informacione të ndjeshme mbi orarin e sulmeve ajrore. Disa burime, që kanë njohuri për këtë çështje, pohuan se Hegseth i ka shpërndarë këto detaje, pavarësisht paralajmërimeve për përdorimin e një sistemi komunikimi të pasigurt.

Gruaja e Hegseth, Jennifer, ish-producente e Fox News, gjithashtu është e përfshirë në disa takime të ndjeshme ushtarake me homologë të huaj, ndërsa vëllai i tij punon si këshilltar i lartë në Pentagon për Departamentin e Sigurisë Kombëtare.

Sipas informacionit të raportuar nga The New York Times, grupi i parë i bisedave ishte i lidhur me një gabim të teknologjisë, kur këshilltari i sigurisë kombëtare, Mike Waltz, e shtoi aksidentalisht një gazetar të The Atlantic në grupin e bisedës. Ky informacion u bë publik, duke zbuluar detaje të një sulmi ajror të muajit të kaluar ndaj objektivave në Jemen.

Pavarësisht këtij skandali, Shtëpia e Bardhë ka mbrojtur vazhdimisht Hegseth. Ish-presidenti Donald Trump e përshkroi rrjedhjen e informacionit si “diçka që mund të ndodhë”, duke minimizuar rëndësinë e ngjarjes.

