Skandali Epstein, Departamenti i Drejtësisë akuzohet për fshehjen e dosjeve që lidhen me Trump
Demokrati më i lartë në komisionin e kongresit që po heton Jeffrey Epstein ka akuzuar departamentin e drejtësisë të SHBA-së për mbajtjen sekrete të dosjeve që përmbajnë akuza për abuzim seksual të një të miture të bëra kundër Presidentit Donald Trump.
Robert Garcia, i cili është anëtar i Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve, tha se kishte parë personalisht dokumente që përmbanin pretendimin, të cilat nuk ishin bërë publike.
Në përgjigje, departamenti i drejtësisë tha se “asgjë nuk është fshirë”, duke shtuar se dokumentet janë mbajtur të pazbuluara vetëm nëse ato ishin “kopje, të privilegjuara ose pjesë e një hetimi federal në vazhdim”.
Ndërkohë, Trump ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje në lidhje me rastin Epstein dhe së fundmi ka thënë se është “plotësisht i liruar nga akuzat”.
Departamenti i drejtësisë ka thënë gjithashtu më parë se disa nga dosjet përmbajnë “pretendime të pavërteta dhe sensacionaliste kundër Presidentit Trump”.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Abigail Jackson, tha të martën se “duke publikuar mijëra faqe dokumentesh, duke bashkëpunuar me kërkesën për thirrje në gjyq të Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve, duke nënshkruar Aktin e Transparencës së Dosjeve Epstein dhe duke bërë thirrje për më shumë hetime ndaj miqve demokratë të Epstein, Presidenti Trump ka bërë më shumë për viktimat e Epstein sesa kushdo para tij”.
Epstein, i dënuar për krime seksuale, duket se ka qenë mik me Trumpin për disa vite. Ata më vonë u prishën, gjë që ndodhi në fillim të viteve 2000, sipas Trump, dy vjet para se Epstein të arrestohej për herë të parë.
Departamenti i drejtësisë ka publikuar miliona dosje që tregojnë se çfarë zbuluan hetimet federale ndaj Epstein. Publikimet e inskenuara u nxitën nga një akt i nënshkruar nga presidenti, i cili më parë i kishte rezistuar publikimit të materialit.
Disa dosje u redaktuan dhe zyrtarët kanë pranuar se dosje të tjera nuk u publikuan fare. Legjislacioni i lejoi departamentit të drejtësisë të mbante të fshehta dosje të caktuara për të siguruar hetime ose ndjekje penale aktive dhe për të mbrojtur identitetin e viktimave.
Garcia tha se dosjet që kishte parë “e bëjnë të qartë” se një grua “bëri akuza shtesë dhe specifike” kundër Trump që “nuk pasqyrohen” në të dhënat që janë bërë publike nga departamenti.
Si anëtar i Kongresit, Garcia lejohet ligjërisht të shohë versionet e paredaktuara të dosjeve të publikuara të Epstein në departament, ndërsa Komiteti Mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve po kryen hetimin e vet për Epstein.
Të enjten, Garcia tha se ai dhe demokratë të tjerë do të punojnë gjatë ditëve të ardhshme për të kërkuar që dosjet e mbetura të papublikuara, përfshirë ato që kanë të bëjnë me akuzat e mundshme të gruas kundër Trump, të bëhen publike.
“Kemi parë dosjet e Departamentit të Drejtësisë dhe manifestin e arkivit që tregon qartë se intervistat dhe informacionet rreth këtij të mbijetuari janë hequr dhe mungojnë nga dosjet e Departamentit të Drejtësisë”, u tha Garcia gazetarëve në Nju Jork.
“Ku janë këto dosje? Kush i hoqi ato? Këto pyetje duhet të marrin përgjigje”, shtoi ai.