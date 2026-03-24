Skandal nga Real Madridi: Klubi ekzaminoi gjurin e gabuar të Mbappes – ylli francez shpëtoi mrekullisht
Real Madrid raportohet se ka bërë një gabim të jashtëzakonshëm mjekësor, duke ekzaminuar këmbën e gabuar të sulmuesit Kylian Mbappe.
Sulmuesi francez, 27-vjeç, thuhet se u zemërua pasi stafi mjekësor i klubit u përqendrua në këmbën e tij të shëndetshme të djathtë, në vend të asaj të lënduar të majtë.
Si pasojë, ai u detyrua të udhëtonte drejt Parisit për të kërkuar ndihmë ekspertësh dhe një diagnozë të saktë, për të shmangur një ndërhyrje të madhe kirurgjikale.
Sipas gazetarit francez Daniel Riolo në programin After Foot të RMC Sport, gjigantët spanjollë bënë një gabim monumental gjatë vlerësimit fillestar të problemeve fizike të Mbappes.
Gazetari tregoi se sulmuesi u bë gjithnjë e më i frustruar nga mungesa e progresit. Miguel Angel Diaz nga COPE konfirmoi këto pretendime, duke deklaruar:
“Real Madrid, në diagnozën fillestare, gaboi për gjurin. Në vend që të ekzaminonin të majtin e Mbappes, u ekzaminua i djathti”.
Kjo neglizhencë specifike bëri që ai të vazhdonte të luante me dhimbje pa ditur shkallën e vërtetë të lëndimit, sipas pretendimeve.
Pasi nuk gjeti përgjigje në kryeqytetin spanjoll, sulmuesi udhëtoi në Francë për të konsultuar specialistin e njohur Bertrand Sonnery-Cottet.
Mjeku konfirmoi se puna e kryer në Madrid ishte e pamjaftueshme dhe menjëherë riktheu fokusin te gjuri i majtë.
U krijua një protokoll specifik për forcimin e muskujve, që e lejoi Mbappen të shmangte operacionin.