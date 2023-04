Skandal në ShBA, më shumë se 600 fëmijë u abuzuan nga priftërinj në mënyrë të përsëritur

Më shumë se 150 anëtarë të klerit katolik romak dyshohet se kanë kryer abuzim seksual “të tmerrshëm dhe të përsëritur” të të paktën 600 fëmijëve nga vitet 1940 deri në vitin 2002 në shtetin e Maryland, zbuloi sistemi i drejtësisë të mërkurën, duke denoncuar “bashkëpunim të fshehtë” dhe një mbulim nga hierarkia e kishës.

Priftërinjtë dhe anëtarët e stafit të kryepeshkopatës “u përfshinë në abuzime të tmerrshme dhe të përsëritura të fëmijëve më të cenueshëm në komunitetin e tyre, ndërsa udhëheqja e kryepeshkopatës mbylli një sy”, thekson një raport nga zyra e prokurorit të qarkut në këtë shtet verilindor të SHBA.

Dokumenti ka të bëjë me kryedioqezën e Baltimores, pranë kryeqytetit Uashington. Është fryt i hulumtimit që filloi në vitin 2018, si në shtetet e tjera, në vazhdën e një hetimi shumë të lavdëruar në Pensilvani.

Hetimi emëroi 156 priftërinj dhe anëtarë të stafit që dyshohet se abuzuan në mënyrë sistematike seksualisht më shumë se 600 fëmijë. Por numri aktual i viktimave është “pa dyshim shumë më i lartë”, theksuan autoritetet, duke vënë në dukje megjithatë se një pjesë relativisht e vogël e rasteve përfshinin përdhunim.

Ata këmbëngulin në “sinergjinë” e hierarkisë së kishës, e cila “refuzoi të merrte parasysh akuzat për dhunë seksuale ndaj fëmijëve”.

“Kur u bë e pamundur mohimi, kisha u kufizua në transferimin e personave të akuzuar, në pozicione ku ndonjëherë ata punonin sërish pranë fëmijëve”, nënvizon prokuroria. Teksti thekson se dokumentet e kishës zbulojnë se kryepeshkopata ishte “më e shqetësuar për të shmangur çdo skandal apo publicitet negativ sesa për mbrojtjen e fëmijëve”.

Kallëzimi i prokurorisë, edhe pse zyrtar, nuk përbën dhe as nënkupton ndjekje penale.

Në vitin 2018, një hetim i zyrës së prokurorit në Pensilvani zbuloi raste të abuzimit seksual të fëmijëve nga më shumë se 300 priftërinj, me të paktën 1000 viktima, të cilat u mbuluan nga kisha.

Ai raport kishte tronditur ShBA-në përpara se shtetet e tjera të zbulonin, nga ana tjetër, se kishte mijëra viktima të tjera.

Për hetimin e saj, zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Maryland-it u mbështet në mijëra dokumente, dëshmi të viktimave dhe dëshmitarëve okularë.

Emrat e shumicës dërrmuese të personave të akuzuar në këto raste. Por shumica e të përfshirëve tani kanë vdekur.

Pas publikimit të raportit, Kryepeshkopi William Lowry shprehu “faljet e tij të sinqerta” për viktimat, duke pranuar në një deklaratë se “u kryen akte satanike”. Ai premtoi se kjo “periudhë e dënueshme” në historinë e kryepeshkopatës së tij “nuk do të mbulohet, as do të harrohet”, duke siguruar se “ndryshime radikale” ishin zbatuar që nga fundi i viteve 1990 për “t’i dhënë fund kësaj plage”.