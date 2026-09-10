Skandal me mbi 500 mijë euro, Samuel Eto’o përballet me akuza të rënda
Samuel Eto’o është përfshirë në një tjetër polemikë të madhe jashtë fushës së futbollit, pasi ndaj presidentit të Federatës së Futbollit të Kamerunit janë ngritur akuza për mënyrën se si janë menaxhuar më shumë se 500 mijë euro të paguara nga Rusia për një ndeshje miqësore.
Sipas “The Times”, dokumente dhe fatura të siguruara nga mediumi britanik tregojnë se për ndeshjen Rusi–Kamerun, të zhvilluar në Moskë në tetor të vitit 2023, ishin paraparë pagesa prej mbi 455 mijë dhe 112 mijë eurosh. Ish-zyrtarë të Federatës së Futbollit të Kamerunit pretendojnë se paratë kanë përfunduar në një llogari personale të Eto’o në Qatar National Bank, në vend se të kalonin në llogaritë zyrtare të federatës.
Sipas të njëjtave akuza, ish-zyrtarët e FECAFOOT-it kanë kërkuar sqarime për destinacionin e këtyre mjeteve dhe kanë paraqitur ankesa në Komitetin e Etikës së FIFA-s më shumë se një vit më parë. Ata pretendojnë se deri më tani nuk kanë marrë një përgjigje përfundimtare lidhur me hetimin.
Çështja ka marrë edhe dimension politik brenda futbollit botëror, pasi Eto’o është një prej mbështetësve të presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino. Emri i tij është përmendur edhe në dokumentet e FIFA-s lidhur me planin “FIFA Forward Enterprise”, të cilin organizata e ka mbrojtur si një projekt për zhvillimin e futbollit në vendet më pak të zhvilluara.
Megjithatë, deri tani nuk ka një vendim që vërteton keqpërdorimin e parave nga Eto’o. FIFA ka deklaruar se organet e saj gjyqësore funksionojnë në mënyrë të pavarur dhe se presidenti i organizatës nuk ka ndikim mbi to.