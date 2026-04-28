S’ka PRESIDENT, Kosova shkon në zgjedhje të parakohshme
Kosova shkon në zgjedhje të parakohshme, pasi procesi për zgjedhjen e presidentit ka dështuar të përmbyllet brenda afateve kushtetuese, duke thelluar krizën politike dhe institucionale në vend.
Pas disa tentimeve në Kuvend dhe mungesës së konsensusit politik mes pozitës dhe opozitës, partitë nuk arritën të sigurojnë kuorumin dhe marrëveshjen e nevojshme për zgjedhjen e kreut të shtetit.
Dështimi për zgjedhjen e presidentit e ka çuar vendin në një situatë të re politike, ku zgjedhjet e jashtëzakonshme konsiderohen si epilogu i vetëm institucional për dalje nga ngërçi.
Gjatë ditës, përfaqësues të partive politike shkëmbyen akuza reciproke për përgjegjësinë e dështimit, me pushtetin që fajësoi opozitën për mungesë bashkëpunimi, ndërsa partitë opozitare akuzuan qeverinë për keqmenaxhim të procesit dhe tentativa për ta përdorur krizën për kalkulime elektorale.
Moszgjedhja e presidentit brenda afatit kushtetues hap rrugën për shpërndarjen e Kuvendit dhe organizimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, duke e futur vendin në një tjetër cikël elektoral.
Zgjedhjet e parakohshme pritet të shihen si test i ri politik për partitë kryesore, në një kohë kur vendi përballet me pasiguri institucionale dhe polarizim të thelluar politik.