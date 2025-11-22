S’ka minuta për Edon Zhegrovën, Juventusi ndalet nga Fiorentina

Juventusi nuk ka arritur të fitojë më shumë se një pikë në udhëtim te Fiorentina.

Skuadra e Luciano Spalletit u pajtua me një barazim 1-1, sfidë ku në të cilën tekniku italian vendosi ta lërë në stol yllin e Kosovës, Edon Zhegrovën.

Juve ishte më kërkuese gjatë tërë kohës, ku krijoi aksione të shpejta por që assesi Dusan Vlahovici nuk i finalizonte.

Sidoqoftë, ishte Filip Kostic që shënoi pas një topi të kthyer për ta mposhtur David de Gean dhe i dhënë epërsinë “Zonjës së Vjetër”.

Megjithatë, vetëm tre minuta pasi nisi pjesa e dytë, Rolando Mandragora mori një pasim të saktë nga Moise Kean për ta barazuar rezultatin (48’).

Juventusi kishte një rast të mirë me McKennie, por goditja e amerikanit përfundoi jashtë rrjetës.

Çuditërisht Spalletti vendosi ta lërë në stol Zhegrovën, ku e preferoi portugezin Conceicao para tij.

Juve qëndron në pozitën e gjahstë me 20 pikë ndërsa Fiorentina renditet e fundit me gjashtë sosh./Telegrafi/

Mirlind Daku me një gol “alla Messi”, merr topin nga gjysma e fushës driblon dhe shënon ndaj Akhmat

SKI/ Kupa e Botës, Lara Kolturi gati për ndalesën e radhës në Austri

Chelsea triumfon me rezultat komod në udhëtim ndaj Burnleyt

Nesër duel interesant në Gostivar, Arsimi pret Shkëndijën

Onana merr një vendim të papritur për të ardhmen e tij tre muaj pas huazimit në Turqi

Vardari triumfon ndaj Brerës

