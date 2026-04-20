S’ka marrëveshje për presidentin, Abdixhiku: Provova, nuk arrita fatkeqësisht
Ka përfunduar pa një marrëveshje për presidentin edhe takimi i radhës i kryetarit të LVV-së, Albin Kurti dhe të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Kreu i LDK-së pas takimi tha për media se pavarësisht përpjekje të tij nuk u arrit ndonjë marrëveshje dhe se tani do t’i kthehet përpjekjeve për bashkimin e se djathtës.
“Presidenti i Kosovës s’duhet të jetë zgjatim i Qeverisë, s’mund të ketë një qeveri që ka president të një partie.
U përpoqa, provova nuk arrita fatkeqësisht dhe tani do t’i kthehem LDK-së dhe qëllimit për bashkimin e të djathtës”, tha Abdixhiku.
Ai ka thënë se Kurti ka insistuar që posti i presidentit t’i takoj paristë në pushtet, të cilën ai tha se nuk e kanë pranuar.
“Insistonte që pozita e presidentit t’i mbetet Vetëvendosjes. Ne ishim në diskutim për çështjen e presidentit dhe unë refuzova të flas për çështje tjera pa folur për emrin e presidentit. Nuk kemi diskutuar për asnjë emër me LVV-në për presindeitn, përveç Glauk Konjufcës dhe për këtë e dini qëndrimin tonë”, ka thënë ai, duke shtuar se nuk do të ketë më takime me Kurtin për këtë çështje, raporton teve1.info.
Abdixhiku ka thënë se me 15 deputetë kjo parti nuk mund të bëjë më shumë, duke thënë se janë të hapur për diskutime me partitë tjera.