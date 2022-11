Situata në veri, takimi i Kurtit me opozitën – Haradinaj doli i pari nga ndërtesa

Kryeministri Albin Kurti sot i takon kryetarët e partive opozitare për të diskutuar në lidhje me situatën në veri të Kosovës.

Takimi i ftuar nga kryeministri nisi nga ora 8:00.

Pjesëmarrjen në takim e kanë konfirmuar nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës si dhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Kurti një ditë më parë tha se situata aktuale është një përpjekje e dobët e Beogradit për të zëvendësuar dialogun me destabilizimin.

“Jam dakord që nuk ka alternativë ndaj dialogut. Situata aktuale është një përpjekje e dobët e Beogradit për të zëvendësuar dialogun me destabilizimin. Ata do të dështojnë: Unë premtoj të punoj me NATO_KFOR për të garantuar siguri dhe sundim të ligjit, pa diskriminim në tërë Republikën e Kosovës”, ka shkruar ai në Twitter. /Telegrafi/