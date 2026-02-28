Situata në Lindjen e Mesme, Presidentja Siljanovska-Davkova thërret nesër Këshillin e Sigurisë

Pas konsultimeve të zhvilluara gjatë ditës së sotme, Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova ka caktuar mbledhje të Këshillit të Sigurisë për nesër, më 1 mars 2026.

Sipas njoftimit nga Zyra e Presidentes, seanca do të mbahet në orën 18:00, në ambientet e Vila Vodno. Në rendin e ditës pritet të jetë shqyrtimi i situatës së sigurisë në vend, në kontekst të zhvillimeve të fundit në Lindja e Mesme.

Nga Presidenca bëjnë të ditur se në takim do të diskutohen masat e mundshme dhe koordinimi institucional për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë së vendit.

