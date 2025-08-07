Situata me zjarret, ndalesa për lëvizje nëpër pyje do të vlejë deri më 31 gusht
Qeveria e RMV-së ka vendosur të zgjasë gjendjen e jashtëzakonshme për 30 ditë. Kjo zgjatje siguron ndihmë në kohë për të gjitha zonat e prekura, d.m.th. të gjitha burimet, përfshirë ato njerëzore, teknike dhe logjistike, mbeten të mobilizuara, të gjitha me qëllim përballimin e zjarreve dhe mbrojtjen e popullsisë nga elementët e zjarrit.
“Për shkak të rrezikut të lartë të zjarreve pyjore në vend, u bëjmë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë ndalimin e plotë të lëvizjes në pyje dhe toka pyjore (i miratuar nga 01.07.2025 dhe do të zgjasë deri më 31.08.2025), përndryshe të gjithë ata që nuk i përmbahen këtij vendimi, i cili u miratua për të parandaluar zjarret, do të gjobiten nga 1.500 deri në 2.000 euro”, njoftoi Qeveria.