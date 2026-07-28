Situata katastrofike me flakët/ BE vendos avionë dhe zjarrfikës për të luftuar zjarret në Francë dhe Spanjë
Bashkimi Evropian(BE) ka vendosur avionë zjarrfikës, helikopterë dhe personel në Francë dhe Spanjë, ndërsa zjarret vazhdojnë të përhapen në të dy vendet, duke detyruar më shumë se 300.000 njerëz të evakuohen ose të strehohen në vend, tha të hënën Komisioni Evropian.
Ndihma, e mobilizuar përmes Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së, përfshin shtatë avionë dhe katër helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Sllovakia, Suedia dhe Turqia, sipas një deklarate të komisionit.
Për Spanjën, blloku ka mobilizuar gjashtë avionë zjarrfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 automjete për të mbështetur përpjekjet e zjarrfikësve.
Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është vendosur gjithashtu në Bordo për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së BE-së me autoritetet franceze.
Komisioni i BE-së tha se ekipet e zjarrfikësve nga disa vende evropiane ishin vendosur tashmë në Francë dhe Spanjë përpara sezonit të zjarreve, si pjesë e masave të gatishmërisë së BE-së, duke i lejuar ata të përgjigjen menjëherë pas daljes së zjarreve.
Evropa po lufton me një valë zjarresh shkatërruese, veçanërisht në Francë, Spanjë dhe Greqi, pasi temperaturat në rritje nxisin zjarre të shumta në të gjithë kontinentin.
Në Spanjë, zjarret vazhduan të digjen gjatë natës në Avila dhe Madrid, duke djegur rreth 45.000 hektarë (111.200 hektarë) dhe duke detyruar rreth 100.000 njerëz të evakuohen ose të strehohen në vend.