Sistemi Patriot do të arrijë brenda tetë muajve në Ukrainë

Gjermania planifikon të dërgojë një sistem të mbrojtjes ajrore Patriot në Ukrainë, por për dorëzimin dhe pranimin e tij do të duhen të paktën gjashtë deri në tetë muaj, raporton Bild, duke iu referuar burimeve nga qeveria gjermane.

Sipas planit fillestar, SHBA do të ridrejtonte një pjesë të rezervave të saj të mbrojtjes ajrore drejt Ukrainës, ndërsa Gjermania do të financonte zëvendësimin e tyre. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump refuzoi të transferojë sisteme nga rezervat ushtarake. Si pasojë, vendet evropiane tani duhet të ofrojnë pajisje nga rezervat e veta dhe të porosisin zëvendësime nga prodhuesit amerikanë.

Thuhet se vetëm financimi i blerjes së armëve për Ukrainën nuk e zgjidh problemin. Shtetet evropiane duhet të shfrytëzojnë rezervat e tyre dhe të bëjnë porosi për t’i zëvendësuar ato tek prodhuesit në SHBA.

Bild raporton se aktualisht në Evropë ka mungesë të sistemeve të mbrojtjes ajrore. Prej disa ditësh po zhvillohen negociata të mbyllura se kush dhe në çfarë mënyre mund ta mbështesë Ukrainën.

Sipas të dhënave më të fundit, Zvicra është renditur më poshtë në listën e pritjes për marrjen e një sistemi Patriot, ndërsa njësia e parë nga kjo seri, e financuar nga Gjermania, do të dërgohet drejtpërdrejt në Ukrainë. Ndërkohë, sistemi është ende në prodhim nga kompania amerikane Raytheon dhe nuk do të jetë gati për dorëzim përpara gjashtë deri në tetë muajsh.

Të hënën, më 14 korrik, Trump njoftoi një marrëveshje me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, sipas së cilës vendet evropiane anëtare të NATO-s do të blejnë armë amerikane, përfshirë sistemet e avancuara Patriot, dhe do t’ia dorëzojnë ato Kievit.

SHBA gjithashtu po shqyrton shitjen e sistemeve Patriot nga rezervat e saj për Ukrainën, si pjesë e planit të ri të Trump, në të cilin aleatët evropianë do të blejnë armë amerikane për Kievin.