Sistemi i ri ATM në M-NAV rrit sigurinë dhe efikasitetin e trafikut ajror

Sistemi i ri ATM në M-NAV rrit sigurinë dhe efikasitetin e trafikut ajror

Sistemi i ri për menaxhimin e trafikut ajror (ATM) në M-NAV është vënë në përdorim të plotë. Sipas autoriteteve, sistemi i ri do të rrisë sigurinë, besueshmërinë dhe efikasitetin në kontrollin e trafikut ajror.

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Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, tha se gjatë gjashtë muajve të parë të vitit 2026, mbi hapësirën ajrore të Maqedonisë së Veriut janë realizuar rreth 173 mijë fluturime. Kjo është 12.2 për qind më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vetëm në muajin korrik janë regjistruar rreth 42 mijë fluturime.

Sipas Nikolloskit, sistemi i ri ATM, së bashku me radarin e ri, do të sigurojë mbulim të plotë të hapësirës ajrore dhe kontroll më të sigurt të fluturimeve.

Drejtori i M-NAV, Vladimir Ristevski, tha se sistemi i ri do të rrisë kapacitetin, do të përmirësojë automatizimin dhe do të ulë ngarkesën e punës për kontrollorët e trafikut ajror.

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