Siria njeh shtetin e Kosovës!

Siria njeh shtetin e Kosovës!

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar se Sira ma njohur shtetin e Kosovës.
“Me mbështetjen e Lartësisë së tij Mbretërore, Princit të Kurorës së Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman Al Saud, sot ne Riad arritëm marrëveshjen nëpërmjet së cilës Republika Arabe e Sirisë njeh Republikën e Kosovës. Falënderoj Presidentin Al Sharaa për vendimin për njohje të Kosovës si dhe për mbështetjen e tij për popullin tonë.
Populli i Kosovës dhe ai i Sirisë kanë vuajtur e sakrifikuar shumë për ta arritur lirinë. Prandaj kjo njohje e ndërsjellë sot nuk është vetëm e sovranitetit shtetëror, por edhe njohje e sakrificës së shumë brezave për të jetuar të lirë.
Falënderoj Princin e Kurorës së Mbretërisë së Arabisë Saudite që e bëri të mundshëm këtë akt historik ndërmjet dy shteteve tona. 🇽🇰🇸🇦
Tani Kosova njihet nga 120 shtete. Republika jonë po ecë përpara dhe nuk ka asgjë që mund ta ndalë!”, ka shkruar Osmani.

MARKETING

Të ngjajshme

Dibra me investime nga diaspora, Imeri: 500 mijë dollarë për ujin e pijshëm

Dibra me investime nga diaspora, Imeri: 500 mijë dollarë për ujin e pijshëm

Imeri: Pos emrit Fisnik duhej të kishte edhe guxim që të vinte në debat për përballje, po jam takuar me Iliran Fetahun e AKI-së

Imeri: Pos emrit Fisnik duhej të kishte edhe guxim që të vinte në debat për përballje, po jam takuar me Iliran Fetahun e AKI-së

279 tentativa për vetëvrasje midis ushtarëve izraelitë në 18 muaj gjatë luftës në Gaza

279 tentativa për vetëvrasje midis ushtarëve izraelitë në 18 muaj gjatë luftës në Gaza

Uragani Melissa i merr jetën 25 personave në Haiti

Uragani Melissa i merr jetën 25 personave në Haiti

Bajram Rexhepi: Për një Tetovë që nuk njeh ndasi, bashkë me qytetarët në çdo cep të qytetit

Bajram Rexhepi: Për një Tetovë që nuk njeh ndasi, bashkë me qytetarët në çdo cep të qytetit

Kurti pas njohjes nga Siria: Nga sot angazhohemi që lidhjet mes nesh të fuqizohen

Kurti pas njohjes nga Siria: Nga sot angazhohemi që lidhjet mes nesh të fuqizohen