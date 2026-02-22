Siria kërkon dorëzimin e Bashar al-Assadit dhe bashkëpunëtorëve të tij
Ministri i Drejtësisë i Sirisë deklaroi të dielën se qeveria ka kërkuar dorëzimin e ish-presidentit Bashar al-Assad dhe të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë me të, ndërsa autoritetet po ecin përpara me procesin e drejtësisë tranzicionale.
Mazhar al-Wais tha se dekreti i fundit për amnisti të përgjithshme ishte një “domosdoshmëri urgjente e imponuar nga realiteti kompleks ligjor dhe legjislativ”, duke e përshkruar atë si kushtetues dhe juridikisht të qëndrueshëm.
Të mërkurën, presidenti sirian Ahmad al-Sharaa nxori një dekret që jep amnisti të përgjithshme për disa krime dhe ul dënimet për të tjera.
Në një intervistë për Al Jazeera, Wais tha se dekreti ka nisur të zbatohet menjëherë pas shpalljes, me rreth 1.500 persona të liruar deri tani. Ai vlerësoi se rreth gjysmë milioni sirianë mund të përfitojnë nga amnistia.
Ai theksoi se falja nuk përfshin personat përgjegjës për krime të rënda kundër sirianëve, duke thënë: “Askush i përfshirë në derdhjen e qoftë edhe një pike gjaku kundër popullit sirian nuk është liruar dhe nuk do të lirohet”.
Sa i përket drejtësisë tranzitore, Wais tha se ministria po ndjek një “rrugë të drejtë” që refuzon si hakmarrjen ashtu edhe pandëshkueshmërinë. Ai shtoi se gjyqet në kuadër të këtij procesi pritet të nisin “në të ardhmen e afërt”, pasi dosjet gjyqësore të plotësohen me prova dhe dokumentacion.
Në lidhje me përgjegjësinë e zyrtarëve të ish-regjimit, Wais tha se shteti sirian ka theksuar “domosdoshmërinë e dorëzimit të Bashar al-Assadit dhe të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë me të”, duke bërë thirrje për një “proces të qartë ligjor që i vendos shtetet përballë detyrimeve të tyre ligjore dhe morale”.
“Drejtësia siriane nuk do të heshtë për asnjë kriminel dhe do t’i ndjekim ata përmes mjeteve ligjore të përshtatshme dhe të ligjshme ndërkombëtarisht”, shtoi ai.
Assad, i cili sundoi Sirinë për gati 25 vjet, u largua drejt Rusisë në fund të vitit 2024, duke i dhënë fund sundimit disa dekadash të Partisë Baath që kishte nisur në vitin 1963. Një administratë e re tranzitore, e udhëhequr nga Sharaa, u formua në janar.