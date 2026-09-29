Siria i bën thirrje BE-së të ushtrojë presion “efektiv” mbi Izraelin për të ndaluar sulmet në territorin e saj
Ministri i Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani, të martën i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të shkojë përtej deklaratave shqetësuese dhe të ushtrojë presion efektiv mbi Izraelin për të ndaluar sulmet e tij të vazhdueshme ndaj Sirisë, transmeton Anadolu.
“Ky agresion sistematik kundër një vendi që po rimëkëmbet kërkon më shumë sesa deklarata shqetësuese; kërkon presion efektiv për të ndaluar këto sulme”, tha Shaibani në një konferencë të përbashkët për shtyp me shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, në Damask.
Ai i bëri thirrje Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së të marrë “një qëndrim vendimtar duke i quajtur këto sulme me emrin e tyre të vërtetë” dhe duke kërkuar tërheqjen e forcave izraelite në linjat e mbajtura më 8 dhjetor 2024.
Shaibani gjithashtu bëri thirrje që çështja të vendoset në mënyrë të qartë në agjendën e Komitetit Politik dhe të Sigurisë të BE-së.
Ai tha se refuzimi i Evropës për ndryshimin e kufijve me forcë duhet të zbatohet në mënyrë të barabartë në anën tjetër të Mesdheut.
Izraeli ka kryer sulme të përsëritura dhe ndërhyrje tokësore në Sirinë jugore që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assad në dhjetor 2024. Siria thotë se Izraeli duhet të tërhiqet nga territori që pushtoi pas 8 dhjetorit 2024 dhe ka riafirmuar angazhimin e saj ndaj marrëveshjes së shkëputjes së vitit 1974.
Shaibani përsëriti se Lartësitë e pushtuara të Golanit janë territor sirian dhe tha se Rezoluta 497 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së e konsideron aneksimin e territorit nga Izraeli “të pavlefshëm”.
Ai përshëndeti refuzimin e BE-së për sovranitetin izraelit mbi Lartësitë e Golanit dhe tha se Damasku mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj marrëveshjes së shkëputjes së vitit 1974, ndërsa kërkon mbështetje aktive evropiane për rinovimin e mandatit të Forcës Vëzhguese të Çlirimit të OKB-së (UNDOF).
Javën e kaluar, Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa i tha Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së se Izraeli ka kryer gati 500 sulme ajrore dhe artilerie, më shumë se 1.200 inkursione dhe rreth 300 arrestime dhe ndalime të sirianëve, ndërsa përsëriti kërkesën e Damaskut për një tërheqje izraelite në linjat e 8 dhjetorit 2024.