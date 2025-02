Siria: Burokracia evropiane i hap rrugën Moskës për veprim të shpejtë

Sipas burimeve nga Bloomberg të njohur me negociatat, Rusia është afër arritjes së një marrëveshjeje me qeverinë e re siriane për të ruajtur një pjesë të pranisë së saj ushtarake në vend. Kjo përfshin një kontigjent të reduktuar, por ende të rëndësishëm. Për Moskën, kjo do të përfaqësonte një fitore të madhe diplomatike dhe do t’i lejonte asaj të shpëtonte fytyrën, veçanërisht duke pasur parasysh se shumë vëzhgues fillimisht parashikuan një tërheqje të plotë të forcave ruse pas rënies së Asadit.