Siri, familjarët kërkojnë gjurmët e të afërmve të tyre në varrezat Yarmouk që u shkatërruan nga regjimi i Asadit
Banorët e kampit Yarmouk në kryeqytetin e Sirisë, Damask, po përpiqen të gjejnë varret e të afërmve të tyre në varrezat Yarmouk, të cilat u shkatërruan nga regjimi i rrëzuar i Bashar al-Asadit dhe mbështetësit e tij.
Eshtrat e ushtarëve izraelitë të vrarë në betejën e Sulltan Jakubit, e cila shpërtheu midis Sirisë dhe Izraelit në rajonin Beqaa pranë kufirit libanez në vitin 1982 u varrosën në ish-Varrezat e Dëshmorëve të Kampit Yarmouk.
Pas rrethimit të kampit në vitin 2013, Asadi udhëheqësi i rrëzuar i regjimit, kreu një kërkim të vazhdueshëm në Varrezat Yarmouk për të gjetur eshtrat e ushtarëve izraelitë të varrosur atje. Gjatë këtyre operacioneve, gurët e varreve të shkatërruara u thyen dhe varret u zhvendosën.
Varrezat përmbajnë eshtrat e 140 personave që vdiqën nga uria gjatë rrethimit të kampit Yarmouk nga regjimi i Asadit, eshtrat e atyre që vdiqën gjatë rrethimit të Bejrutit në vitin 1982 si dhe eshtrat e banorëve të Yarmouk-ut.
Banorët e kampit vajtojnë për humbjen e varreve të të afërmve të tyre ndërsa po bëhen përpjekje për të riidentifikuar vendet e varreve të tyre.
Përgjegjësi i varrezave të kampit Yarmouk, Nael Hamid Abu Yasser tha për Anadolu se varrezat e sapokrijuara janë vënë në përdorim pas shkatërrimit nga regjimi i Asadit dhe mbështetësit e tij. Ai thotë se gurët e varreve në varrezat e vjetra ishin thyer dhe zhvendosur dhe se varrezat ishin shënjestruar qëllimisht.
“Ky shkatërrim nuk ishte i rastësishëm. Kampi kishte rëndësi simbolike si kryeqyteti i diasporës. Varret u shkatërruan sistematikisht për të eliminuar këtë rol dhe për të mbuluar gjurmët e ushtarëve izraelitë”, tha Abu Yasser. Ai kujton se forcat ruse ishin të stacionuara në rajon gjatë regjimit të rrëzuar.
“Regjimi dhe mbështetësit e tij i gërmuan varret derisa gjetën varret e ushtarëve izraelitë dhe ia kthyen ato qeverisë izraelite. Pasi trupat u zhvarrosën, shenjat e varreve u hoqën plotësisht. Kjo e bëri të pamundur identifikimin se kush dhe ku ishte varrosur”, tha Abu Yasser.
Ai thekson se familjet që po përpiqen të gjejnë varret e të dashurve të tyre po përjetojnë dhimbje të mëdha. “Disa familje po kërkojnë vende varrimi duke përdorur fotografi të vjetra, por shumica nuk kanë sukses. Ne po përpiqemi të rivendosim të dhënat që kemi dhe të rivendosim gurët e varreve përmes kanaleve zyrtare”, shtoi ai.
Abu Yaser tha se ekziston një seksion i veçantë në varreza për ata që vdiqën nga uria gjatë rrethimit të kampit. “Pikërisht pas meje është Seksioni i Urisë. Issam Zahreddin, komandanti i regjimit që rrethoi kampin në atë kohë, nuk lejoi as ‘një kokërr orizi’ të hynte. Kjo është arsyeja pse më shumë se 140 njerëz vdiqën nga uria”, tha ai.
Sipas tij, një seksion tjetër i varrezave përmban eshtrat e atyre që ranë dëshmorë gjatë rrethimit të Bejrutit. “Këtu prehen 82 dëshmorë. Disa nga identitetet e tyre janë të njohura, të tjerët janë të panjohur. Palestinezë, arabë dhe sirianë janë varrosur pranë njëri-tjetrit”, tha Abu Yasser.
– Kampi Yarmouk
Kampi Yarmouk u krijua në vitin 1957 në jug të Damaskut për refugjatët palestinezë.
Kampi, i cili është bërë një zonë vendbanimi ku strehohen mbi 100 mijë palestinezë, ka qenë skenë luftimesh të ashpra që nga fillimi i luftës civile siriane në vitin 2012.
Varrezat, spitalet, shkollat, zonat e banimit dhe infrastruktura në kampin Yarmouk u dëmtuan. Sot, kampi është kryesisht i shkatërruar për shkak të bombardimeve.