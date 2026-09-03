Sinisha Stojanoski emërohet drejtor i ri i Spitalit të Qytetit “8 Shtatori” në Shkup

Sinisha Stojanoski emërohet drejtor i ri i Spitalit të Qytetit “8 Shtatori” në Shkup

Dr. Sinisha Stojanoski është emëruar drejtor i ri i Spitalit të Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” në Shkup.

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Stojanoski është mjek dhe profesor i asociuar në Katedrën e Fiziologjisë Patologjike pranë Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.

Veprimtaria e tij akademike dhe profesionale lidhet ngushtë edhe me fushën e mjekësisë nukleare, ku angazhohet si ligjërues në lëndë të tilla si “Terapia me radioizotope” dhe “Teknikat e avancuara në mjekësinë nukleare”.

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