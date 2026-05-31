Singapori nis një lëvizje mbarëkombëtare për menaxhimin e aktiviteteve digjitale të fëmijëve
Singapori ka nisur një lëvizje mbarëkombëtare për të ndihmuar familjet të krijojnë zakone të shëndetshme digjitale tek fëmijët duke reduktuar kohën që ata kalojnë para ekraneve, transmeton Anadolu.
Kryeministri Lawrence Wong nisi fushatën “Ekran i zgjuar që nga fillimi”, e cila synon të ndihmojë prindërit që kërkojnë udhëzime për mënyrën se si të menaxhojnë aktivitetet digjitale të fëmijëve të tyre.
Duke folur në ceremoninë e lançimit, Wong tha se qeveria do të ofrojë burime dhe materiale ndihmëse për t’i ndihmuar prindërit të zhvillojnë zakone të shëndetshme digjitale tek fëmijët që në moshë të hershme.
Prindërit tashmë mund të përdorin portalin “Bëhu i zgjuar në ekran”, i cili ofron këshilla për fëmijët dhe të rinjtë, të ndara në tre grupmosha: 0-6 vjeç, 7-12 vjeç dhe 13-18 vjeç.
Përmes portalit, prindërit mund të mësojnë se si të përzgjedhin përmbajtjen që fëmijët e tyre mund të shohin për t’i mbrojtur nga materialet e papërshtatshme në internet, si dhe si të vendosin rregulla të qarta familjare për përdorimin e pajisjeve elektronike.
Wong tha se në të kaluarën prindërit shqetësoheshin për komiket, televizionin dhe videolojërat, por sfida e sotme e teknologjisë dhe kohës para ekraneve është “më intensive” për shkak të veçorive që krijojnë varësi, si dhe përmbajtjeve potencialisht të dëmshme dhe ndërveprimeve toksike në internet.
Duke përmendur disa mënyra për të ndihmuar, Wong sugjeroi që telefonat të mos përdoren gjatë vakteve familjare dhe mundësisht të mos mbahen në dhomat e gjumit, pasi prindërit nuk mund të kontrollojnë nëse fëmijët i përdorin ato gjatë natës.
Ai gjithashtu tha se prindërit duhet të shtyjnë sa më shumë që të jetë e mundur momentin kur u japin fëmijëve të tyre telefona inteligjentë.
Portali do të përfshijë gjithashtu një sërë aktivitetesh jashtë linje për familjet me fëmijë të të gjitha moshave, duke filluar me pushimet shkollore të muajit qershor.