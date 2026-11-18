Simeon Sakskoburgotski: Historia e historianëve, Maqedonia në BE
Ish kryeministri i Bullgarisë dhe trashëgimtar i fronit perandorak bullgar, Simeon Sakskoburgotski, thotë për mosmarrëveshjen maqedonase-bullgare se shumë nga temat historike duhet t’u lihen historianëve, ndërsa politikanët duhet të përqendrohen në çështjet praktike dhe anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
Siç raporton “Aktual”-ja, Sakskoburgotski e dha deklaratën për mediat në lidhje me Maqedoninë në Bruksel, ku, siç zbuloi më parë, u takua rastësisht me kryeministrin e Maqedonisë Hristijan Mickoski.
“Dje rastësisht takova kryeministrin dhe isha shumë i kënaqur. Mendoj se dialogu është pozitiv në çdo aspekt. Marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë janë vetëm për të mirën e të gjithëve. Duhet të bëjmë përpjekje. Do të them përsëri diçka, ndoshta politikisht jo korrekte. Besoj se shumë tema duhet të ndiqen dhe të merren në konsideratë nga historianët, dhe duhet të shikojmë përpara, drejt praktikës dhe drejt hyrjes së Maqedonisë së Veriut në BE”, tha Sakskoburgotski.
Sakskoburgotski shërbeu si kryeministër në vitin 2007, kur Bullgaria u pranua në Bashkimin Evropian.