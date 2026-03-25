Silvinjo: Polonia e shpejtë në kundërsulm, Mehmeti dhe Muçi lojtarë që shënojnë
MARKETING
Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinjo në konferencën e sotme për mediat është ndalur te gjendja e skuadrës një ditë para sfidës palyoff me Poloninë.
MARKETING
Silvinjo vlerësoi kundërshtarin, duke thënë se pika më e fortë e tyre mbetet kundërsulmi, pasi ka lojtarë mjaft të shpejtë.
“Polonia ka lojtarë të fortë dhe të shpejtë. Duhet të ruhemi nga kundërsulmet. Polonia të ndëshkon. Në tranzicion janë një skuadër shumë e fortë”, tha Silvinjo.
Sa i përket rikthimit në kombëtare të Ertnerst Muçit dhe të Anis Mehmetit, Silvinjo tha se janë të dy futbollistë mjaftë të rëndësishëm, të cilët e gjejnë portën dhe arrijnë të shënojnë.
“Ernest Muçi dhe Anis Mehmeti e pamundur ta përcaktojë se si do o jetë zgjedhja në vazhdim, por janë dy lojtarë që ne i kemi sjellë në skuadër, janë lojtarë që e gjejnë portën dhe arrijnë të shënojnë, Nëse i hedhim në fushë, mund të bëjnë mirë për skuadrën. Shqipëria është përmirësuar në këto tre vite, ashtu dhe Polonia”, tha ai.