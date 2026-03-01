Siljanovska qetëson qytetarët: Gjendja është stabile, nuk ka kërcënim të drejtpërdrejt për shtetin tone!

Siljanovska qetëson qytetarët: Gjendja është stabile, nuk ka kërcënim të drejtpërdrejt për shtetin tone!

Ministri i Punëve të Jashtme Timço Mucunski, i cili aktualisht po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka informuar presidenten Gordana Siljanovska–Davkova se po rritet numri i shtetasve të RMV-së në rajon që po paraqiten në përfaqësitë diplomatiko-konsullore për evakuim të mundshëm.
Atje hapësira ajrore është e mbyllur, ndërsa opsioni për evakuim me rrugë detare aktualisht nuk është i realizueshëm.
Nga Ministria theksojnë se qytetarët janë të sigurt dhe të akomoduar, ndërsa po punohet për gjetjen e një mënyre për kthimin e tyre, deklaroi Davkova në konferencën për shtyp pas mbledhjes së sotme të Këshillit të Sigurisë.
Sipas informacioneve nga shërbimet e sigurisë, gjendja në shtet është stabile dhe nuk ka kërcënim të drejtpërdrejtë.

