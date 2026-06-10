Siljanovska-Davkova: Vlerësojmë progresin e Kosovës dhe mbështesim dialogun Prishtinë-Beograd

Siljanovska-Davkova: Vlerësojmë progresin e Kosovës dhe mbështesim dialogun Prishtinë-Beograd

Në margjinat e Samitit të Procesit të Bashkëpunimit në Evropën Juglindore (PBEJL), që po mbahet në Sofje, presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, zhvilloi një takim me ushtruesen e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu.

Gjatë takimit, të dyja bashkëbisedueset shprehën gatishmërinë për thellimin e marrëdhënieve ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, në funksion të stabilitetit dhe të ardhmes evropiane të rajonit.
Siljanovska-Davkova e uroi Haxhiun për organizimin dhe zhvillimin e suksesshëm të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, duke riafirmuar mbështetjen për aspiratat euroatlantike të vendit dhe gatishmërinë për ndarjen e përvojave dhe ekspertizës maqedonase në proceset integruese.

Presidentja theksoi se Maqedonia e Veriut do të vazhdojë të mbështesë politikën e dyerve të hapura të NATO-s, si dhe aspiratat e Kosovës për anëtarësim në organizata dhe iniciativa rajonale e ndërkombëtare.

Ajo shprehu kënaqësi për zbatimin e suksesshëm të sistemit “One Stop Shop” në pikat kufitare Bllacë dhe Jazhincë, duke vlerësuar se nevojitet shfrytëzim më i madh i fondeve evropiane për modernizimin e infrastrukturës kufitare dhe hapjen e pikave të reja kufitare.
Sa i përket çështjeve të sigurisë, Siljanovska-Davkova ritheksoi mbështetjen për dialogun Prishtinë–Beograd, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, duke vlerësuar se dialogu dhe pajtimi mbeten rruga e vetme e qëndrueshme drejt stabilitetit, sigurisë dhe bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor.

Në takim u vlerësua gjithashtu se bashkëpunimi ekonomik ndërmjet dy vendeve po shënon progres të vazhdueshëm, ndërsa Kosova mbetet një nga partnerët më të rëndësishëm tregtarë të Maqedonisë së Veriut.

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