Siljanovska Davkova: Viti 2025 të jetë vit i suksesit, stabilitetit, gëzimeve dhe ëndrrave të plotësuara

Të dashur bashkëqytetarë, bashkëudhëtarë në rrugëtimin e përbashkët maqedonas, në ndarjen tonë të së mirës dhe të keqes, sot është ajo ditë, e gjetur, me superlativat e merituara – dita më e gjatë, më e lumtur, më e bukur, dita kur lëmë diçka si një kujtim të së kaluarës dhe ta marrim me vete shpresën për një vit më të mirë, thuhet në urimin e dërguar sot nga presidentja e shtetit, Gordana Siljanovska-Davkova, me rastin e Vitit të Ri.

Vitin që kalon, thekson ajo, ishim dëshmitarë të shumë humbjeve dhe rënieve, por edhe të sukseseve, humanizmit, ndihmës dhe mbështetjes së ndërsjellë.

Viti i Ri, thekson në urim Siljanovska Davkova, është një moment të bëhen shumë gjëra në atmosferë të këndshme, por edhe një moment të kujtohemi se disa njerëz të guximshëm kujdesen për mirëqenien tonë. Viti i Ri, shton, gjithmonë zgjon optimizëm, shpresë dhe lind mundësi të reja.

“Si në jetën tuaj edhe në timen ka ulje-ngritje, por edhe qindra arsye e motive për të mos u dorëzuar. Ne e kemi gjithmonë detyrimin të ecim përpara dhe për të mirën, për hir të vetvetes, për hir të fëmijëve tanë dhe për të mirën e përbashkët. Njeriu i mençur tha se një degë është e lehtë për t’u thyer, por kur dhjetë degë bashkohen, është e pamundur. Duke jetuar në një botë me vlera të shtrembëruara, le të dërgojmë mesazhe se së bashku jemi më të fortë dhe më të lumtur. T’i japim dorën të pafuqishmëve, njerëzve që jetojnë në margjina, ata kanë nevojë për ne, por kemi nevojë edhe ne për ta. Le të ndërtojmë një shoqëri në të cilën të gjithë do të kenë një shans për një jetë të denjë dhe dinjitoze, për të pambrojturit – mbështetje dhe për të rinjtë – frymëzim, motivim dhe të ardhme. Ne kemi nevojë të madhe për drejtësi mjedisore dhe marrëveshje me natyrën, por jo si obligim i imponuar, por si parakusht për një të ardhme të caktuar”, tha presidentja Siljanovska-Davkova.

Ndër të tjera ajo shton se si komb kemi të drejtë t’i tregojmë botës fytyrën tonë të vërtetë, të tregojmë historinë tonë shekullore, të besojmë në ëndrrën tonë maqedonase.

“Edhe si njeri edhe si president besoj se ia vlen të luftosh për ligjin, drejtësinë dhe moralin. Duke iu përmbajtur këtyre parimeve, vendet e vogla kanë një shans të përballojnë stuhitë e mëdha në ujërat ndërkombëtar. Për ta mbajtur shtëpinë tonë të përbashkët si mikpritës të mirë. Uroj që viti 2025 të jetë vit i sukseseve, stabilitetit, gëzimeve dhe ëndrrave të realizuara. Të jetojmë në paqe, qetësi dhe harmoni me ata që i duam dhe që na duan”, thekson presidentja e shtetit, Gordana Siljanovska-Davkova, në urimin e saj për Vitin e Ri.

MARKETING