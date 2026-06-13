Siljanovska-Davkova: Të përqendrohemi te kriteret e Kopenhagenit, jo te çështjet historike
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova ka bërë thirrje që vendi të përqendrohet në procesin e evropianizimit dhe në përmbushjen e kritereve të Kopenhagenit, pa humbur kohë në zgjidhjen e çështjeve historike që, sipas saj, nuk janë pjesë e kushteve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Në një intervistë për MIA-n, ajo theksoi se identiteti kombëtar dhe kulturor mbrohen nga vetë aktet themelore të BE-së dhe nuk duhet të bëhen objekt i negociatave në procesin e integrimit evropian.
“Le të evropianizohemi gjatë rrugës, le të bëhemi të pajtueshëm me atë që kërkojnë kriteret e Kopenhagenit. Si? Pa humbur kohë duke zgjidhur çështje historike, sepse ato janë të përjashtuara nga identiteti dhe mbrohen nga dispozitat kushtetuese të Bashkimit Evropian. Le të përqendrohemi te evropianizimi”, deklaroi presidentja.
Duke komentuar mesazhin që përcolli gjatë Samitit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) në Bullgari, Siljanovska-Davkova tha se procesi i zgjerimit të BE-së duhet të mbështetet ekskluzivisht në kriteret e Kopenhagenit dhe në respektimin e vlerave themelore evropiane.
Ajo rikujtoi se Neni 2 i Traktatit të Bashkimit Evropian parashikon respektimin e dinjitetit njerëzor, lirisë, barazisë, demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtat e pakicave.
“Këto parime janë të lidhura drejtpërdrejt me kriteret e Kopenhagenit të vitit 1993”, tha presidentja, duke shtuar se Neni 49 i Traktatit të BE-së e përcakton përmbushjen e tyre si kusht ligjor dhe politik për anëtarësim.
Sipas saj, veçanërisht i rëndësishëm për vendin është Neni 4, paragrafi 2 i Traktatit të BE-së, i cili garanton respektimin e identitetit kombëtar dhe kulturor të shteteve.
“Ky nen parasheh që Bashkimi Evropian të respektojë barazinë e të gjitha shteteve, si të anëtarëve ashtu edhe të atyre që synojnë të bëhen pjesë e Unionit. Ai i referohet qartë identitetit kombëtar, identitetit kulturor dhe strukturave themelore politike e kushtetuese të shtetit”, theksoi Siljanovska-Davkova.