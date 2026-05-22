Siljanovska-Davkova: Siguria është në nivelin më të lartë, nuk ka bazë logjike për spiunazh
Presidentja e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova siguron se siguria është në nivelin më të lartë dhe se nuk ka bazë logjike për spiunazh. Ajo tha se të gjitha shkresat që i merr nga NATO, Agjencia e Sigurisë Kombëtare, Agjencia e Inteligjencës dhe Shtatmadhoria janë në formë të shtypur dhe se askush përveç saj nuk i ka parë.
Akuza për spiunazh është shumë serioze dhe mendoj se nuk ka bazë logjike për këtë. Spiunazhi lidhet me të dhëna të klasifikuara ose shumë të besueshme. Nuk e di sa e di publiku, por në kabinet nuk ekziston rrjet elektronik për të dhëna të klasifikuara, përkatësisht të të dhënave me karakter të besueshëm ose rreptësisht të besueshëm. Të gjitha dokumentet me karakter të besueshëm ose shumë të besueshëm i marr vetëm unë në formë të shtypur. Sipas protokollit, i lexoj, i paketoj dhe ia dorëzoj një personi të arkivës që posedon certifikatën më të lartë “sekret shtetëror”. Më shpesh ato kthehen te dërguesi ose shkojnë në arkiv. Nëse komunikimi është i tillë, më shpjegoni si mund të ketë hapësirë për spiunazh edhe nëse dikush hyn në kompjuterin tuaj? Pra, nuk ka bazë. Prandaj habitem kur dëgjoj se si disa analistë flasin sikur kam qenë në rrezik, sikur siguria ka qenë në rrezik për shkak të spiunazhit – tha Siljanovska-Davkova në një intervistë për edicionin qendror të lajmeve në Sitel.
Ajo tha se sapo ka marrë vesh se ka pasur raportim nga një prej punonjësve për një ndërhyrje në kompjuter, ka kontaktuar menjëherë me Ministrimë e Punëve të Brendshme/
Presidentja u shpreh gjithashtu e shokuar nga veprimi i Prokurorisë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, e cila, sipas saj, nuk e respekton nenin 289 të Ligjit për procedurën penale, ku thuhet se të gjitha veprimet në fazën e hetimit paraprak janë sekret.
“Jam e shokuar nga Prokuroria Publike. Ju thatë procedurë para-hetimore, jo procedurë. A vlen neni 289 i Ligjit për Procedurën Penale për Prokurorinë Publike? Të gjitha veprimet e ndërmarra në procedurën para-hetimore nga prokurori publik ose policia janë sekrete. Si është e mundur që Prokuroria Publike komunikon përmes mediave dhe tregon se si dhe në çfarë mënyre kontakton me Ministrinë e Punëve të Brendshme? Për më tepër, dëgjoj një interpretim të thjeshtë të nenit 8 të Ligjit për Prokurorinë Publike, i cili thotë se Prokuroria Publike, duke respektuar parimin e prezumimit të pafajësisë, jetën private, dinjitetin, lirinë e medias, gjykimin e drejtë, integritetin e kështu me radhë, si dhe parimin e transparencës – ndoshta është frymëzuar nga kjo – informon publikun për rastet individuale mbi të cilat vepron. Ne nuk kemi një rast. Nuk ka asnjë rast në procedurën para-hetimore, theksoi Siljanovska-Davkova.