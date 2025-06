Siljanovska Davkova: Nuk është problem për mua të flas me kryeministrin bullgar Zheljazkov

Presidentja Gordana Siljanovska Davkova deklaroi sot se, ndonëse është rregull të takohet me homologun e saj, nuk është problem të flasë edhe me kryeministrin bullgar Rosen Zheljazkov në Samitin e NATO-s në Hagë, duke pasur parasysh se është konfirmuar se homologu i saj bullgar, Presidenti Rumen Radev, nuk do të vijë në Hagë, me qëllim zhbllokimin e integrimeve tona evropiane.

MARKETING

“Fola për një takim të mundshëm me Antonio Costa, ishte propozimi i tij. Ndërkohë, nuk e di, do të jem atje nëse është radha ime. Përndryshe, të gjithë e dinë, është koha për të folur me homologun, por nuk ka problem, megjithatë, kjo nuk varet nga unë, varet nga fqinjët tanë. Sigurisht, jemi aq afër sa mund të flisnim diku afër, por propozimi erdhi nga Antonio dhe tani, kur isha në Nicë, ai më informoi se Radev nuk do të vijë në Samitin e NATO-s, por do të vijë Zheljazkov”, thotë Siljanovska Davkova.

E pyetur nëse takimi i mundshëm me Zheljazkov është konfirmuar, Siljanovska Davkova tregoi se takimi është propozuar nga Presidenti i Këshillit Evropian dhe konfirmimi duhet të vijë që andej.

“Ne nuk i kemi propozuar Zheljazkov për konfirmim, por nëse propozohet nga pala evropiane, pra nga Presidenti i Këshillit Evropian, duhet të vijë nga atje. Përndryshe, jam e gatshme të flas me Radev. Jemi takuar disa herë, ai i di pikëpamjet e mia, pra tonat kombëtare, Antonio i di ato, dhe të tjerët i dinë gjithashtu. Gjithmonë them se mund të vijë koha që kreativiteti evropian, të cilin e kemi parë disa herë, të dalë në pah, dhe në këtë rast për të mirën e rajonit dhe ndoshta për procesin më të rëndësishëm evropian në këtë moment, procesin e zgjerimit”, tha Siljanovska Davkova.

MARKETING