Siljanovska Davkova: Nuk duhet të jemi dëm koletaral të vetos gjatë anëtarësimit në BE

Në procesin e integrimit evropian nuk duhet të jemi dëm kolateral të vetos dhe të bilateralizimit të procesit të eurointegrimeve, theksoi presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në takimin me kryetarin e Këshillit Evropian, Antonio Coshta.

Ajo theksoi se vendi është i përqendruar në zbatimin e agjendës reformuese për shkak të arritjes së standardeve evropiane, Siljanovska-Davkova, siç njoftuan nga Kabineti i saj, theksoi se kriteret e Kopenhagës janë dhe duhet të mbeten kushtet e vetme për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Siljanovska-Davkova theksoi se vetëm me vullnet të mirë, me mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë, mund të zgjidhen keqkuptimet dhe mosmarrëveshjet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut.

“Negociatat për historinë, kulturën dhe gjuhën nuk janë në frymën e së drejtës ndërkombëtare dhe evropiane dhe do të thotë mohim të vlerave dhe parimeve evropiane, të përcaktuara në dokumentet konstituive të BE-së, ku garantohet identiteti kombëtar dhe kulturor, si dhe integriteti dhe dinjiteti i qytetarëve”, theksoi presidentja.

Duke paralajmëruar se precedenti i vendit tonë mund të ketë një domino efekt, duke u zgjeruar edhe në vende tjera nga rajoni, por edhe më gjerë, me çka do të rrezikojë politikën e zgjerimit të BE-së, ajo kërkoi nga Këshilli Evropian të propozojë zgjidhje për të pamundësuar kërkesa dhe kushte të reja që do ta shpërqendrojnë vëmendjen tonë nga reformat në çështjet e identitetit.

Presidentja tha se numri prej 36 amendamenteve kushtetuese për rreth 30 vjet, shumica e të cilave iniciohen nga jashtë, e relativizon rëndësinë e kushtetutës si akt më të lartë juridik nga njëra anë dhe marrëveshjen më të gjerë dhe më e rëndësishme shoqërore të qytetarëve, nga ana tjetër.

Siljanovska-Davkova përkujtoi gjithashtu përvojën e rregullt gjatë ​​çdo ndryshimi të Kushtetutës, amendamenteve të propozuara t’u bashkohen të reja, miratimi i të cilave është kusht për mbështetjen e të parave.

Duke theksuar se integrimi i Ballkanit Perëndimor është prioritet i qartë i BE-së, kryetari i Këshillit Evropian, Coshta, shprehu mirëkuptim për ndjenjat kombëtare dhe situatën në të cilën ndodhet vendi dhe shprehu pikëpamjen e tij se nuk pret kushte shtesë politike në rrugën e Maqedonisë drejt BE-së.

Duke vlerësuar përpjekjet e bëra gjatë dy dekadave të fundit, Coshta vlerëson se duhet ta shfrytëzojmë momentin e interesit të madh të BE-së për zgjerim, në funksion të sigurimit të një sigurie dhe mbrojtje më të madhe, përveç evropianizimit të rajonit.

