Siljanovska-Davkova në shënimin e 70-vjetorit të Revolucionit Hungarez në Budapest
Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, mori pjesë në ceremonitë në Budapest me rastin e 70-vjetorit të Revolucionit Hungarez të vitit 1956, ku në fokus ishin liria, demokracia dhe uniteti evropian.
Në seancën solemne të Asamblesë Kombëtare të Hungarisë morën pjesë edhe përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian dhe liderë ndërkombëtarë, të cilët theksuan rëndësinë e ruajtjes së vlerave demokratike dhe solidaritetit mes popujve evropianë.
Siljanovska-Davkova e cilësoi Revolucionin Hungarez si simbol të guximit, lirisë dhe dinjitetit njerëzor. Ajo theksoi se kjo ngjarje historike ka rëndësi jo vetëm për Hungarinë, por edhe për zhvillimin demokratik të Evropës.
Gjatë vizitës në Budapest, presidentja mori pjesë edhe në ceremoninë gala në Operën Shtetërore Hungareze dhe në pritjen solemne në Muzeun e Arteve të Bukura.
Përvjetori u shënua me homazhe për viktimat e revolucionit dhe me thirrje për forcimin e demokracisë, unitetit dhe bashkëpunimit evropian.