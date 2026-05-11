Siljanovska-Davkova: Maqedonia ka nevojë thelbësore për bashkëpunim me diasporën

Shteti i Maqedonisë ka nevojë thelbësore për forcimin e bashkëpunimit me diasporën, jo vetëm përmes investimeve financiare, por edhe përmes shfrytëzimit të njohurive dhe përvojës së saj, theksoi presidentja Gordana Siljanovska-Davkova gjatë pritjes në prag të Samitit tradicional “Maqedonia 2025”.

Ajo nënvizoi se largësia gjeografike nuk nënkupton shkëputje shpirtërore nga atdheu, duke shtuar se anëtarët e diasporës vazhdojnë të mbajnë lidhje të forta me vendin e tyre të origjinës.

“Kjo pamje para meje është një dëshmi e qartë se distanca fizike nuk do të thotë domosdoshmërisht largim shpirtëror nga atdheu. Shoh njerëz që, edhe pse jetojnë jashtë vendit, ende ruajnë emocionin, ndjenjën dhe krenarinë e përkatësisë së trashëguar nga paraardhësit e tyre”, u shpreh Siljanovska-Davkova.

Presidentja theksoi gjithashtu se, pavarësisht vlerësimit për sukseset e profesionistëve maqedonas në diasporë — përfshirë profesorë, mjekë, inxhinierë, shkencëtarë dhe sipërmarrës — shteti ka nevojë për një bashkëpunim më të strukturuar, më të fortë dhe më dinamik me ta.

 

