Siljanovska-Davkova: Maqedonia ka nevojë thelbësore për bashkëpunim me diasporën
Shteti i Maqedonisë ka nevojë thelbësore për forcimin e bashkëpunimit me diasporën, jo vetëm përmes investimeve financiare, por edhe përmes shfrytëzimit të njohurive dhe përvojës së saj, theksoi presidentja Gordana Siljanovska-Davkova gjatë pritjes në prag të Samitit tradicional “Maqedonia 2025”.
Ajo nënvizoi se largësia gjeografike nuk nënkupton shkëputje shpirtërore nga atdheu, duke shtuar se anëtarët e diasporës vazhdojnë të mbajnë lidhje të forta me vendin e tyre të origjinës.
“Kjo pamje para meje është një dëshmi e qartë se distanca fizike nuk do të thotë domosdoshmërisht largim shpirtëror nga atdheu. Shoh njerëz që, edhe pse jetojnë jashtë vendit, ende ruajnë emocionin, ndjenjën dhe krenarinë e përkatësisë së trashëguar nga paraardhësit e tyre”, u shpreh Siljanovska-Davkova.
Presidentja theksoi gjithashtu se, pavarësisht vlerësimit për sukseset e profesionistëve maqedonas në diasporë — përfshirë profesorë, mjekë, inxhinierë, shkencëtarë dhe sipërmarrës — shteti ka nevojë për një bashkëpunim më të strukturuar, më të fortë dhe më dinamik me ta.