Siljanovska Davkova i vizitoi të lënduarit nga zjarri në Koçan që po mjekohen në Sofje

Presidentja Gordana Siljanovska Davkova sot në Sofje i ka vizituar të lënduarit nga zjarri në Koçan, të cilët po mjekohen në spitalin “Porogov”.

Në Bullgari janë gjithsej 14 pacientë, nëntë prej të cilëve janë në spitalin “Pirogov”, të gjithë janë ekstubuar dhe operuar, tek disa është kryer transplant i lëkurës. Një paciente po trajtohet në bazë ambulatore me fasha.

Pacientët po marrin mbështetje psikologjike dhe të gjithë po vazhdojnë me trajtimin e djegieve.

Tre janë të shtruar në Qendrën mjekësore ushtarake në Varna në gjendje të mirë të përgjithshme dhe një pacient në spitalin “Sveti Gjorgji” në Pllovdiv.

Siljanovska Davkova sot dhe nesër ndodhet për vizitë pune në Bullgari, ku do të marrë pjesë në takimin e shefave të shteteve dhe qeverive të “Akaba proces Ballkan III” në Sofje.

Vizita po realizohet me ftesë të presidentit të Republikës së Bullgarisë, Rumen Radev dhe mbretit të Mbretërisë Hashemite të Jordanisë, Abdullahu i Dytë.

Presidentja e vendit do të flasë në seancën e parë të takimit me titull “Identifikimi dhe kuptimi i kërcënimeve”.

Në kuadër të vizitës, presidentja Siljanovska Davkova do të ketë edhe takime dypalëshe me shefin e shtetit bullgar Rumen Radev dhe me mbretin e Mbretërisë Hashemite të Jordanisë, Abdullahu i Dytë.

