Siljanovska-Davkova: Ballkani Perëndimor është më i përparuar se Ukraina dhe Moldavia
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova vlerësoi se iniciativat për kufizimin e mundësisë së përdorimit të vetos në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian paraqesin një hap pozitiv përpara, por theksoi se është shumë herët për të dhënë vlerësime përfundimtare derisa të publikohen dokumentet zyrtare.
Ajo beson se pengesat me të cilat përballet Maqedonia e Veriut në rrugën e saj të integrimit evropian janë “joracionale” dhe bëri thirrje që fokusi të vendoset në përmbushjen e kritereve të Kopenhagës.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas festimit të Ditës së Avokatisë në Dhomën e Avokatëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Siljanovska-Davkova tha se e sheh si pozitive përpjekjen për të relativizuar të drejtën e vetos në procesin e zgjerimit.
“Për mua, ajo që është e mirë është se për herë të parë vetoja relativizohet ose ka një përpjekje për ta relativizuar atë. E kam thënë shumë herë se nuk jam plotësisht e qartë se vetoja është e drejtë e të gjithë anëtarëve të Bashkimit Evropian, por edhe një hap nga situata në të cilën ndodhemi – kur 26 vende mund të thonë se plani i veprimit është plotësisht në rregull, se ka standarde të larta, ka mbrojtje të lirive dhe të drejtave, përfshirë të drejtat e pakicave, dhe kjo është konfirmuar nga vendet – dhe tani njëri thotë “jo””, tha Siljanovska-Davkova.
Bashkimi Evropian, tha ajo, duhet të gjejë mekanizma që do të parandalojnë bllokimin e zgjerimit për shkak të, siç tha ajo, arsyeve identiteti dhe historike, në vend që të jetë për shkak të përmbushjes ose mospërmbushjes së kritereve evropiane.
Lidhur me progresin e vendeve kandidate, Presidentja theksoi se Ballkani Perëndimor është dukshëm përpara në këtë proces sesa disa kandidatë të tjerë.
“Kam ndjenja dhe mirëkuptim të thellë për Ukrainën, si dhe për Moldavinë, megjithatë nuk mund të mos them, se Ballkani Perëndimor është shumë përpara tyre. Skriningu tregon se… pengesa ndaj nesh është e paarsyeshme sipas mendimit tim”, tha Siljanovska-Davkova.