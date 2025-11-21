Sileksi triumfon ndaj Makedonija Gjorçe Petrovit
Sileksi ka mundur Makedonija Gjorçe Petrovin me rezultat 2:1, në ndeshjen hapëse të xhiros së 14-të në elitën e futbollit vendor. Fituesi i takimit u vendos që në pjesën e parë, me miqtë që kontrolluan lojën dhe nuk e rrezikuan për asnjë moment triumfin.
Golat e fitores për Sileksin u shënuan nga Mirçevski dhe Donov, ndërsa Pecov shënoi për vendasit, një gol që shërbeu vetëm për statistika.
Emocionet e futbollit vendor vazhdojnë këtë fundjavë me ndeshjet e tjera të xhiros së 13-të. /SHENJA/