Sileksi triumfon ndaj Makedonija Gjorçe Petrovit

Sileksi ka mundur Makedonija Gjorçe Petrovin me rezultat 2:1, në ndeshjen hapëse të xhiros së 14-të në elitën e futbollit vendor. Fituesi i takimit u vendos që në pjesën e parë, me miqtë që kontrolluan lojën dhe nuk e rrezikuan për asnjë moment triumfin.

Golat e fitores për Sileksin u shënuan nga Mirçevski dhe Donov, ndërsa Pecov shënoi për vendasit, një gol që shërbeu vetëm për statistika.

Emocionet e futbollit vendor vazhdojnë këtë fundjavë me ndeshjet e tjera të xhiros së 13-të. /SHENJA/

