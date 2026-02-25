Sileksi siguron gjysmëfinalen, eliminon Detonitin

Skuadra e Sileksit e ka konfirmuar rolin e favoritit dhe ka siguruar gjysmëfinalen në Kupën e Maqedonisë së Veriut, pasi eliminoi Detonitin me rezultatin 3:0. Golin e parë për ekipin nga Kratova e shënoi Dodev, teksa dy golat tjerë për skuadrën e udhëhequr nga trajneri Aleksandar Vasoski i realizuan Angeleski dhe Piresh, duke e mbyllur kështu ndeshjen me triumf bindës 3:0 dhe kualifikim për në gjysmëfinale të Kupës.

Skuadra e Sileksit për një vend në finale do të përballet me Ohridin, të cilët nga kjo garë ditën e djeshme e eliminuan Vardarin. Kujtojmë se një vend në gjysmëfinale e ka siguruar edhe Shkëndija e Haraçinës. /SHENJA/

 

