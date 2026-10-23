Sileksi mposht Shkëndijën e Haraçinës

Sileksi mposht Shkëndijën e Haraçinës

Sileksi ka shënuar fitore 2:0 ndaj Shkëndijës së Haraçinës në duelin hapës të xhiros së 11-të në elitën e futbollit vendor, raporton SHENJA. Protagonisti kryesor i fitores së vendasve ishte Esmir Hasukiq, i cili realizoi të dy golat e ndeshjes, duke i siguruar Sileksit tri pikë të rëndësishme me rezultatin përfundimtar 2:0. Ndërkohë, emocionet në elitën e futbollit vendor vazhdojnë edhe nesër, me dy përballje interesante në program. Shkëndija e Tetovës do të përballet me Vardarin, ndërsa Struga do të kërkojë fitoren ndaj Skopjes. /SHENJA/

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