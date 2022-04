SILEKSI – MAKEDONIJA GJP, FINALJA E KUPËS

Sileksi – Makedonija Gjorçe Petrov do të jetë finalja e edicionit të sivjetshëm të Kupës së Maqedonisë së Veriut. Sileksi arriti brenda 90-të minutave lojë të merr biletën për në finale, pasi me golin e vetëm të Kalanoskit mposhti Pelisterin me rezultat 1:0. Ndërkohë skuadra e Muharem Bajramit u kualifikua pas gjuajtjeve të penalltive, pasi ndeshja e rregullt u mbyll me barazim pa gola. Struganët gabuan dy herë në ekzekutimin e penalltive, me Makedonija Gjorçe Petrovin që nuk gaboi dhe mori kualifikimin për në finale. Ndeshja finale Sileksi – Makedonija Gjorçe Petrov do të zhvillohet me 20 maj në arenën “Todor Proeski” në Shkup.