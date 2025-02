Si Ukraina, ashtu edhe Rusia duhet të ‘të japin pak’ për t’i dhënë fund luftës, thotë i dërguari i Trump

I dërguari i Donald Trump në Ukrainë tha të dielën se Kievi dhe Moska do të duhet të bëjnë lëshime nëse duan të negociojnë me sukses një zgjidhje për luftën.

“Unë mendoj se të dyja palët do të japin pak”, ka thënë Keith Kellogg, një gjeneral-lejtnant në pension i cili kohët e fundit u kthye nga një vizitë në Ukrainë, në një intervistë televizive për Fox News, përcjell Telegrafi.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky “ka treguar tashmë se do të zbusë pozicionin e tij”, tha Kellogg, duke shtuar se lideri rus Vladimir Putin “do të duhet gjithashtu të zbusë pozicionet e tij”.

Zelensky refuzoi prej kohësh çdo lëshim territorial ndaj Rusisë, trupat e së cilës kontrollojnë një pjesë të madhe të Ukrainës juglindore, por ai përballet me presion mes humbjeve në rritje në fushën e betejës dhe pasigurisë për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA.

Rusia, nga ana e saj, ka kërkuar garanci se Ukraina nuk do të anëtarësohet kurrë në NATO.

Trump, gjatë fushatës së tij për presidencën, kishte premtuar një fund të shpejtë të luftës gati tre-vjeçare, por ka dhënë pak detaje se si shpresonte ta bënte këtë.

Putin tha të martën se vendi i tij mund të zhvillojë bisedime paqeje me Ukrainën, por përjashtoi mundësinë që të fliste drejtpërdrejt me Zelenskyn, duke e quajtur atë “të paligjshëm” sepse mandati i tij presidencial ka skaduar.

Ukraina nuk ka mbajtur zgjedhje që nga shpërthimi i luftës dhe institucioni i ligjit ushtarak që pasoi, për të cilin Kellogg tha të dielën se lejohej sipas kushtetutës së Ukrainës.

Zelensky ka thënë nga ana tjetër se Putini ka “frikë” nga negociatat.

