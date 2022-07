Si u dorëzuan gjermanët ndaj Putinit për Kaliningradin

Enklava ruse e Kaliningradit, duket se së shpejti mund të përjashtohet nga një pjesë e sanksioneve të vendosura nga BE-ja për eksportin e mallrave të caktuara, si alumini, çeliku, qymyri etj.

Siç mëson Spiegel, Komisioni Evropian është duke përgatitur një dokument që sqaron zbatimin e këtyre sanksioneve, ku thuhet se Moskës do t’i lejohen rrugë tranziti për të gjitha produktet, por në sasi të kufizuar, ato që janë të krahasueshme me dërgesat që nga koha para agresionit kundër Ukrainës.

Kur BE-ja vendosi sanksione dhe Lituania filloi të ndalonte dërgesat në Kaliningrad nga 17 qershori, kjo shkaktoi tensione të forta midis Rusisë dhe Brukselit, si dhe përçarje brenda vetë Bashkimit Evropian se cila është mënyra e duhur për t’iu afruar Moskës.

Përkatësisht, duke aplikuar sanksione, Lituania i bëri të pamundura dërgesat hekurudhore dhe rrugore (por rrugët ajrore dhe detare mbetën jashtë fushës së sanksioneve). Në sytë e Rusisë, edhe kjo ishte bllokada e Kaliningradit, ndaj dhe thirrjet për një pushtim ushtarak për të zgjidhur situatën nisën të dëgjoheshin në televizionin shtetëror.

Siç shkruan Spiegel, mënyra se si Komisioni i formuloi sqarimet e tij është kryesisht në përputhje me qëndrimet e qeverisë gjermane, e cila kritikoi mënyrën se si Lituania zbaton sanksionet ndaj Kaliningradit. Kancelari gjerman Olaf Scholz me siguri donte të shmangte “provokimet e panevojshme nga Rusia” dhe përsëriti se do të bënte gjithçka në fuqinë e tij për të parandaluar që NATO të bëhej palë në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës.

“Lituania nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj”, thonë burime pranë qeverisë lituaneze për Spiegel dhe nuk e fshehin pakënaqësinë e tyre me lëvizjet e Berlinit.

“Që nga 18 qershori, gjermanët kanë ushtruar presion mbi Komisionin për të siguruar që sanksionet të mos zbatohen ndaj Kaliningradit,” tha një përfaqësues lituanez i njohur me negociatat.

E përjavshmja gjermane shton se ushtarët gjermanë janë të stacionuar në Lituani dhe mund të përfshihen në një konflikt të mundshëm.

Siç shpjegoi Scholz në samitin e fundit të NATO-s, rregullat për tranzitin e mallrave duhet të vendosen duke pasur parasysh faktin se këto janë dërgesa midis dy pjesëve të Rusisë dhe jo eksporte në BE (edhe pse në një kuptim formal Rusia duhet së pari të importojë mallrat në BE, d.m.th. në Lituani, dhe më pas eksportohen përsëri në Rusi).

Edhe pse Komisioni fillimisht tha se Lituania po vepronte në përputhje me regjimin e sanksioneve, pas një diskutimi të ashpër tani me sa duket po përgatit një interpretim të ndryshëm të zbatimit të sanksioneve.

Në Vilnius e konsiderojnë disfatë dhe për më tepër, politologia Dovile Jakniūnaitė vlerëson se Rusia arriti të frikësojë Komisionin Evropian.

“Nuk bëhet fjalë më për disa vagona treni. Tani duket se kërcënimet e Rusisë po japin rezultat,” tha ajo, duke shtuar se mendon që Moska do të përdorë çdo mundësi për të përçarë evropianët në të ardhmen.

Për shkak të konfliktit me Moskën, Hekurudhat Lituaneze vlerësuan se deri më tani kanë humbur 150 milionë euro dhe nga 9 mijë punëtorë do të pushohen nga puna rreth 2 mijë. /tesheshi.com/