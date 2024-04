Si të mungonte një perlë e Granit Xhakës në festën e titullit te Bayer Leverkusen, mesfushori shqiptar shënon nga 30 metra

Bayer Leverkusen po luan ndaj Werder Bremen në kuadër të javës së 29-të të Bundesligës, ku është në epërsi prej 2-0.

Pjesën e parë ‘Aspirinat’ e mbyllën në epërsi me golin e Victor Boniface nga pika e bardhë.

Në minutën e 60-të, ishte momenti i Granit Xhakës, që me një goditje të bukur nga 30 metra shënoi për 2-0.

Një gol shumë i bukur i mesfushorit shqiptar, që tashmë sot do ta festojë titullin e kampionit, nëse ndeshja mbyllet me fitoren e skuadrës.

Xhaka këtë afat kalimtar bëri kalimin nga Arsenali te Bayer Leverkusen dhe është kthyer në njërin prej lojtarëve krysor.

A perfect goal from Granit Xhaka! Bayer Leverkusen 2-0 Werder Bremenpic.twitter.com/EkpHNMKaaJ — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 14, 2024

