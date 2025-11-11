Si ta zvogëloni ose çaktivizoni inteligjencën artificiale në telefonat Samsung Galaxy
Prodhuesit e telefonave inteligjentë besojnë se Inteligjenca Artificiale është veçoria më e fundit “e domosdoshme”, pavarësisht mungesës së interesit nga konsumatorët.
Samsung nxitoi të përfshihej në trendin e AI-së kur lansoi veçoritë e saj të AI-së Galaxy, të cilat vazhdojnë të jenë një përparësi me telefonat e saj më të fundit Galaxy Android, transmeton Telegrafi.
Samsung është i njohur për mbushjen e telefonave të tij me veçori që ka të ngjarë të mos i përdorni kurrë, dhe për disa njerëz, kjo përfshin edhe AI-në.
Për fat të mirë, gjiganti i teknologjisë e bën reduktimin ose fikjen e veçorive të AI-së në telefonat e tij të thjeshtë dhe të lehtë.
Më poshtë, do t’ju tregojmë se cilat cilësime duhet të ndryshoni për të fikur veçoritë individuale të AI-së ose për të çaktivizuar plotësisht AI-në Galaxy.
A është AI gjithmonë e nevojshme?
IA Galaxy e Samsung mund të bëjë shumë për ju nëse e lejoni, por ka të ngjarë të ndihet e njohur me atë që telefoni juaj bënte tashmë para se disa veçori të mundësoheshin nga AI.
Marrja e një njoftimi për rrugën më të mirë për të shkuar në punë për shkak të trafikut funksionon pothuajse njësoj siç bënte kur nuk mundësohej nga AI, kështu që a është kjo veçori tani më e mirë sepse është? A nuk e bëjnë tashmë Google Maps dhe Waze këtë, dhe a janë tani inferiorë?
Është e qartë se AI do të qëndrojë, por përveç gjërave të çuditshme që mund të bëni me të, si gjenerimi i imazheve dhe videove, disa veçori të telefonit që zëvendësohen me versione të mundësuara nga AI nuk duket se janë shumë më të mira se ato me të cilat kemi punuar tashmë.
Si të çaktivizoni shërbimet e Galaxy AI
Disa nga veçoritë që telefonat inteligjentë mund të bëjnë duke përdorur IA janë padyshim të mira.
Prekni Galaxy AI
Zgjidhni shërbimin që dëshironi të çaktivizoni
Prekni butonin për të fikur
Do të shihni një listë të shërbimeve që formojnë Galaxy AI. Mund të zgjidhni aplikacionet për të cilat dëshironi të aktivizoni ose çaktivizoni AI-në nga këtu.
Nëse jeni më të kujdesshëm ndaj privatësisë, por ende dëshironi të përfitoni nga veçoritë e Galaxy AI, ka një çelës në fund të këtij ekrani që do të kufizojë AI-në nga dërgimi i çdo gjëje në cloud dhe do ta mbajë përpunimin e të dhënave vetëm në pajisjen tuaj.
Zgjedhja e këtij opsioni do të çaktivizojë krejtësisht disa funksione të AI-së që kërkojnë internetin për t’i përpunuar, dhe rezultatet mund të jenë më pak të dobishme.
Mirupafshim, Bixby
Bixby, asistenti digjital i Samsung-ut që mund të mos e kuptoni se është në telefonin tuaj, është diçka që do të dëshironi ta çaktivizoni nëse po përpiqeni ta zbutni AI-në në pajisjen tuaj Galaxy.
Për fat të mirë, Samsung ka një mënyrë që ju të zëvendësoni Bixby-n me një asistent tjetër zëri sipas zgjedhjes suaj.
Për të gjitha qëllimet dhe synimet, Google Assistant do të jetë zgjidhja juaj më e mirë, edhe nëse përfundimisht do të zëvendësohet nga asistenti i përparuar i AI-së i Google-it diku më vonë.
Ka të ngjarë të jetë instaluar tashmë në telefonin tuaj, por mund t’ju duhet ta shkarkoni përsëri aplikacionin Google nëse e keni çinstaluar më parë ose nuk e keni pasur kurrë.
Shkoni te Cilësimet
Prekni Aplikacionet
Prekni Aplikacionet e parazgjedhura
Prekni Aplikacionin e asistentit dixhital
Prekni Google
Kaq ishte. Tani, kur aktivizoni asistentin tuaj zëri, do të përshëndeteni nga Google Assistant në vend të Bixby-t të mundësuar nga AI.