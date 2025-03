Si pritet të rreshtohet Real Madridi me Alonson si trajner dhe Alexander-Arnoldin e avancuar?

Mbrojtësi i djathtë i Liverpoolit, Trent Alexander-Arnold po largohet nga Anfield në fund të sezonit dhe do të vazhdojë karrierën e tij në Real Madrid, raportuan mediat britanike të martën, duke shtuar se anglezi ka rënë dakord për gjithçka me klubin mbretëror.

Kontrata e Alexander-Arnold me Liverpoolin skadon në fund të qershorit dhe ai do t’i bashkohet Realit si lojtar i lirë, domethënë pa dëmshpërblim. Mediat britanike raportojnë se ai do të nënshkruajë një kontratë pesëvjeçare me klubin spanjoll, sipas së cilës ai duhet të ketë një pagë afro 20 milionë euro në sezon plus një bonus performancës. Ai gjithashtu do të marrë një bonus të veçantë për nënshkrimin e kontratës me klubin madrilen. Ai fitonte 11 milionë euro në vit te Liverpool.

Ky nuk duhet të jetë ndryshimi i vetëm në Real, duke qenë se ka zëra në rritje se trajneri Carlo Ancelotti, i cili ka kontratë deri në fund të sezonit të ardhshëm, do të përfundojë një mandat të ri në Santiago Bernabeu pas përfundimit të sezonit aktual. Gazeta spanjolle Onda Cero raportoi për largimin e tij të mundshëm në mes të janarit, duke vënë në dukje se Ancelotti është i vendosur në synimin e tij për të përfunduar mandatin e tij të dytë në Madrid, pavarësisht nëse ata fitojnë trofe këtë sezon.

Ancelotti ka arritur sukses mbresëlënës gjatë mandatit të tij të dytë në Real Madrid, i cili filloi në 2021. Ai fitoi dy tituj të Ligës së Kampionëve (2022 dhe 2024), dy tituj të La Ligës, Kupën e Mbretit dhe titullin e Kupës së Botës për Klube. Vendimi i tij vjen pasi ai u bë trajneri më i suksesshëm në historinë e klubit, por ai beson se cikli i tij në Santiago Bernabeu ka përfunduar.

Real Madrid tashmë ka një plan për të ardhmen. Xabi Alonso, ish-mesfushori i klubit dhe trajneri aktual i Bayer Leverkusenit, duhet të marrë drejtimin e skuadrës. Spanjolli sezonin e kaluar fitoi Bundesligën, Kupën e Gjermanisë dhe Superkupën e Gjermanisë me klubin, ndërsa humbi në finalen e Ligës së Evropës.

Alonso ka vite që është në radarin e klubit madrilen dhe ardhja e tij pritet këtë verë pas përfundimit të sezonit. Tifozët po presin me padurim se si Alonso do të formësojë ekipin dhe do të vazhdojë traditën e suksesit të një prej klubeve më të mëdha të futbollit në botë.

Me ardhjen e spanjollit në stol, pritet që Reali të luajë me tre qendërmbrojtës në vijën e pasme së bashku me dy mbrojtës të krahut. Ardhja e Alexander-Arnold duhet të jetë vendimtare sepse anglezi duhet të mbulojë anën e djathtë. Aftësia e tij për të kombinuar dhe për të hyrë në qendër, të cilën e tregoi nën drejtimin e Jurgen Klopp, si dhe gjuajtja e shkëlqyer dhe krosi që zotëron, do t’i jepnin një tjetër dimension sulmit tashmë të fuqishëm të Realit.

Vetë sulmi i Realit nuk duhet të ndryshojë, kështu që Rodrygo dhe Vinicius do të ruanin pozicionet e tyre në krah, ndërsa Kylian Mbappe do të qëndronte në krye të sulmit. Pozicioni i dytë i mbrojtësit të krahut do të merrej nga francezi 27-vjeçar Ferland Mendy dhe Fran Garcia është gjithashtu një opsion.

Dy vende në qendër janë të rezervuara për Jude Bellingham dhe Federico Valverde, dhe një rotacion i fortë do të përbëhet nga Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, si dhe kapiteni i ekipit Luka Modric në rast se ai zgjat kontratën me klubin. 25-vjeçari francez nuk është i panjohur për pozicionin e qendërmbrojtësit, të cilin e ka mbuluar në disa ndeshje këtë sezon.

Megjithatë, treshja e mbrojtjes duhet të drejtohet nga gjermani Antonio Rudiger me të riun Raul Asecio në njërën anë dhe Eder Militao në anën tjetër. /Telegrafi/

