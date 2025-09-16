Si po e formëson pjesëmarrjen demokratike Klubi Parlamentar i të Rinjve në Shqipëri?
Në shumë demokraci në zhvillim, sfida e angazhimit të qytetarëve të rinj në jetën politike është urgjente dhe komplekse. Shqipëria është përballur me këtë realitet për vite me radhë. Shumë studime tregojnë se të rinjtë shpesh ndihen të shkëputur nga institucionet politike dhe skeptikë në lidhje me aftësinë e tyre për të pasur ndikim. Por një iniciativë ka filluar ta ndryshojë këtë narrativë: Klubi Parlamentar i të Rinjve – i pari i këtij lloji në Shqipëri.
Në qendër të këtij projekti është Alkida Lushaj, e cila e konceptoi dhe e nisi iniciativën si një mënyrë për t’i afruar të rinjtë shqiptarë me institucionin më të rëndësishëm demokratik të vendit.
Realizimi i konceptit në platformë institucionale
Krijimi i Klubit Parlamentar të të Rinjve kërkonte më shumë sesa thjesht një ide të mirë. Kishte nevojë për mbështetje nga parlamentarët, mbështetje institucionale dhe një kornizë të qëndrueshme që mund të mbijetonte ciklet politike. Lushaj siguroi udhëheqjen për ta bërë këtë të ndodhte.
Duke hartuar një platformë ku të rinjtë mund të debatonin për politikat, të merrnin pjesë në simulime dhe të angazhoheshin drejtpërdrejt me anëtarët e Parlamentit, ajo e transformoi atë që mund të kishte qenë një gjest simbolik në një program të strukturuar dhe të orientuar drejt rezultateve.
Rezultate të matshme të Klubit
Që nga fillimi i tij 2022, Klubi Parlamentar i të Rinjve ka arritur qindra studentë në të gjithë Shqipërinë. Ai ka:
– Lehtësuar dialog kuptimplotë midis të rinjve dhe ligjvënësve.
– Prezantuar të rinjve bazat e procedurave parlamentare.
– Ofruar trajnime për lidership dhe edukim qytetar.
Për shumë pjesëmarrës, përvoja ishte ndërveprimi i tyre i parë i drejtpërdrejtë me procesin demokratik, duke riformësuar mënyrën se si e shohin rolin e tyre si qytetarë.
Pse Klubi ka rëndësi rajonale dhe ndërkombëtare?
Për vëzhguesit ndërkombëtarë, Klubi Parlamentar i të Rinjve përfaqëson një model të shkallëzueshëm për angazhim demokratik. Programe të ngjashme të të rinjve dhe parlamentit kanë rezultuar të suksesshme në demokracitë e përparuara, por në sisteme në tranzicion si ai i Shqipërisë, ndikimi i tyre mund të jetë edhe më i thellë – duke ndërtuar besim në institucione dhe duke kultivuar brezin e ardhshëm të udhëheqësve qytetarë.
“Nëse të rinjtë përjashtohen nga jeta demokratike sot, institucionet e së nesërmes rrezikojnë të humbasin legjitimitetin e tyre”, thotë Lushaj. “Klubi Parlamentar i të Rinjve u krijua për të mbyllur këtë boshllëk – për t’u dhënë të rinjve mjetet, zërin dhe hapësirën për të marrë pjesë.”
Lidership me vizion
Për Lushaj, projekti nuk ka të bëjë vetëm me Shqipërinë. Bëhet fjalë për të treguar se si menaxhimi strategjik i projekteve dhe inovacioni qytetar mund të përputhen për të forcuar demokracinë kudo. Duke kombinuar vizionin me ekzekutimin praktik, ajo e shndërroi një ide në një mekanizëm funksional që vazhdon të funksionojë dhe të frymëzojë.
Ndërsa demokracitë globale përballen me rënien e pjesëmarrjes së të rinjve, Klubi Parlamentar i të Rinjve në Shqipëri ofron një kujtesë: kur të rinjve u jepet akses, njohuri dhe përgjegjësi, ata nuk shkëputen – ata udhëheqin.