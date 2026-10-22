Si nisën protestat e dhunshme në Shqipëri? përgjigjet profesoresha Senada Memeti

Si nisën protestat e dhunshme në Shqipëri? përgjigjet profesoresha Senada Memeti

Senada Memeti, profesoreshë universitare nga Shqipëria, në emisionin “Debat në Shenja”, ka folur për protestat që ndodhin në Shqipëri  u nxitën nga protestat “Flamingo”.

MARKETING

Shik.mk

“Pamjet që transmetuat ishin shumë të trishta, i kam ndjerë. Unë kam marrë pjesë që në ditën e parë kur ka nisur protesta e Flamingove. Jam e vetëdijshme se mozaiku i asaj proteste është i larmishëm. Shkëndijën, këto ngjarje të fundit e kishin nga ngjarja e Zvërnecit, për të mbrojtur tokën shqiptare, meqenëse Shqipëria po shitej, po copëtohej”, u shpreh Memeti.

E pyetur nga gazetari se nga kush po rrezikohej toka shqiptare, Memeti iu referua konfliktit në Zvërnec për ndërtimin e një resorti. Sipas saj, përplasja lidhet me grabitjen e pronës dhe kundërshtimin e ndërtimit të resortit, në një kohë kur jugu i Shqipërisë është mbushur me resorte dhe betonizim pa kriter. Ajo theksoi gjithashtu se bëhet fjalë për një zonë të mbrojtur.

MARKETING

Të ngjajshme

34 kadetë betohen në Akademinë Ushtarake, nisin rrugëtimin drejt profesionit të oficerit

34 kadetë betohen në Akademinë Ushtarake, nisin rrugëtimin drejt profesionit të oficerit

Logos-A boton librin “Meta-Religjioni: Drejt një teologjie botërore kritike” të Ismaʿil Raji al-Faruqit

Logos-A boton librin “Meta-Religjioni: Drejt një teologjie botërore kritike” të Ismaʿil Raji al-Faruqit

Filipçe shkarkon Petrovskën nga posti i zëvendëskoordinatores në Kuvend

Filipçe shkarkon Petrovskën nga posti i zëvendëskoordinatores në Kuvend

Qeveria britanike raporton ndërprerje në 32 shërbime për shkak të një problemi të sigurisë kibernetike

Qeveria britanike raporton ndërprerje në 32 shërbime për shkak të një problemi të sigurisë kibernetike

Sulmet izraelite në Gaza mes shkeljeve të armëpushimit vrasin 3 palestinezë, përfshirë një vajzë

Sulmet izraelite në Gaza mes shkeljeve të armëpushimit vrasin 3 palestinezë, përfshirë një vajzë

Nigeri, të paktën 10 të vdekur dhe shtatë të zhdukur pas përmbysjes së një varke

Nigeri, të paktën 10 të vdekur dhe shtatë të zhdukur pas përmbysjes së një varke