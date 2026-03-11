Si ndihmoi inteligjenca artificiale ushtrinë amerikane për të goditur 5500 objektiva në Iran? E zbulon komandanti i SHBA
Admirali Brad Cooper, komandant i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), deklaroi se si rezultat i sulmeve amerikan , përfshirë një goditje ndaj një “objekti të madh për prodhimin e raketave balistike”, sulmet balistike dhe me dron të Iranit janë ulur ndjeshëm.
Ai tha se ndër objektivat e goditur kanë qenë edhe më shumë se 60 anije. Deklarata u bë në një video të publikuar të mërkurën në rrjetet sociale.
Cooper konfirmoi gjithashtu se ushtria po përdor “mjete të avancuara të inteligjencës artificiale” për të analizuar sasi shumë të mëdha të dhënash brenda pak sekondash.
Sipas tij, këto mjete po u mundësojnë drejtuesve ushtarakë të marrin vendime më të zgjuara dhe më të shpejta, por ai theksoi se vendimet përfundimtare për atë se çfarë të goditet, çfarë jo dhe kur të goditet do të merren gjithmonë nga njerëzit.