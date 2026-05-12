Si mund të luajë sezonin e ardhshëm Liverpooli me Xabi Alonson dhe katër transferime të reja?

Si mund të luajë sezonin e ardhshëm Liverpooli me Xabi Alonson dhe katër transferime të reja?

Spekulimet vazhdojnë rreth së ardhmes së Arne Slot si trajner i Liverpoolit, pasi “Anfield” u kthye në një ambient toksik gjatë barazimit 1-1 ndaj Chelseat.

Në fund të ndeshjes u dëgjuan vërshëllima në “Anfield”, teksa Liverpooli i dha fund serisë së Chelseat prej gjashtë humbjeve radhazi, në një mënyrë të ngjashme me atë se si e kishte ndalur rënien e Tottenhamit gjatë periudhës së shkurtër të Igor Tudor në krye të klubit londinez.

Në Merseyside po ndjehet se Slot po fillon të humbë besimin e tifozëve, të cilët e panë ekipin e tyre ta ngrinte trofeun e Ligës Premier në sezonin e parë të holandezit në krye.

Sipas Diario AS, Liverpooli tani ka kontaktuar Real Madridin në lidhje me ish-trajnerin e tyre, duke kërkuar një “miratim” se ai mund të jetë pasuesi i mundshëm në rast se Slot largohet.

Alonso po e planifikon lëvizjen e radhës pasi u largua nga Madridi më pak se shtatë muaj pasi u emërua trajner, ndërsa është lidhur fuqishëm me një kalim te Chelsea, por edhe te Liverpool.

Më poshtë, një paraqitje se si mund të rreshtohej Liverpooli nën drejtimin e spanjollit, nëse ish-mesfushori do të rikthehej në “Anfield”.

Formacioni i mundshëm i Liverpoolit nën Alonso:

PortierAlisson Becker

MbrojtjaDenzel Dumfries, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez

MesfushaAdam Wharton, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz

SulmiYan Diomande, Alexander Isak, Bradley Barcola

MARKETING

Të ngjajshme

E trishtë, ndahet nga jeta basketbollisti 29-vjeçar i NBA

E trishtë, ndahet nga jeta basketbollisti 29-vjeçar i NBA

Një goditje e fortë për Ancelottin, ylli i ri mungon në Kupën e Botës shkaku i lëndimit

Një goditje e fortë për Ancelottin, ylli i ri mungon në Kupën e Botës shkaku i lëndimit

Kros analizon “El Clasicon”: Humbja ishte pranuar përpara se të luhej! Dy sezone pa trofe janë të papranueshme në Madrid

Kros analizon “El Clasicon”: Humbja ishte pranuar përpara se të luhej! Dy sezone pa trofe janë të papranueshme në Madrid

Chelsea në kërkim të trajnerit të ri, Xabi Alonso në krye të listës së kandidatëve

Chelsea në kërkim të trajnerit të ri, Xabi Alonso në krye të listës së kandidatëve

Chelsea po e shqyrton seriozisht emërimin e Xabi Alonso

Chelsea po e shqyrton seriozisht emërimin e Xabi Alonso

Caktohet gjyqtari i finales së Ligës së Kampionëve dhe finaleve tjera

Caktohet gjyqtari i finales së Ligës së Kampionëve dhe finaleve tjera