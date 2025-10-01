Si janë raportet e Zejd Rexhepit me Ali Ahmetin?
I pyetur lidhur me vazhdimin e partisë së tij “Populli” në koalicion me Ali Ahmetin, nëse kjo ka të bëj me dëgjueshmërin e e tij ndaj Ali Ahmetit, apo Ahmeti ka qenë korrekt ndaj tij, Rexhepi tha se deri sot, historikisht ka dëshmuar në çdo aktivitet të tij politik, që dëgjueshmëria e tij është konform interesave kombëtare.
“Këtë çështje e kam dëshmuar mjaft që asnjëherë nuk kam lejuar askush të imponojë mendimet të cilat unë nuk mund t’i përshtati në jetën time të përditshme apo nuk mund t’i akceptojë”, tha Rexhepi.
Sa i përket vazhdimit të idealeve të Lëvizjes BESA nën ombrellën e BDI-së, Rexhepi tha se ai ka qenë një nga themeluesit e Besës, por fatkeqësisht, idealet e asaj lëvizje, që në Lëvizjen Besa u thyen.
“Nuk u prit që të themelohet Alternativa apo të vije një koalicion tjetër. Idealet e Lëvizjes Besa janë që shqiptarët të jenë të zot të vetës së vet dhe të jenë të ngërthyer me identitetin e tyre edhe kombëtar edhe shpirtëror edhe kulturor dhe asnjëherë mos të nënshtrohen ndaj askujt pavarësishtë presioneve apo interesave politike”, tha Rexhepi.