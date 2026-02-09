Shvercerat pezullojnë përkrahjen për FC Shkupin deri në qartësimin e pronësisë

Shvercerat pezullojnë përkrahjen për FC Shkupin deri në qartësimin e pronësisë

Grupi i tifozëve të FC Shkupit, Shvercerat, ka njoftuar se nuk do të ofrojë përkrahje të organizuar në ndeshjet e klubit, deri në zgjidhjen e disa çështjeve që lidhen me funksionimin dhe pronësinë e klubit.

Vendimi u mor gjatë një mbledhjeje të përbashkët të mbajtur të hënën, ku tifogrupi shprehu shqetësime lidhur me situatën aktuale në klub. Sipas komunikatës, Shvercerat theksojnë se nuk kanë asgjë personale ndaj Bekim Baftijarit, i cili aktualisht ka marrë përsipër organizimin e klubit, por derisa dokumentacioni zyrtar ende mban emrin e ish-pronarit Jasin Konjali dhe disa persona nga stinori vjeshtor janë rikthyer në klub, ata nuk ndihen të qetë për të vazhduar përkrahjen.

Grupi i tifozëve shton se janë të gatshëm për dialog dhe rikthim të përkrahjes sapo të përfundojë transferimi i pronësisë dhe të qartësohet situata. Ata theksojnë gjithashtu se nuk do të pengojnë në asnjë mënyrë funksionimin e klubit dhe bëjnë thirrje për qetësi, duke shmangur veprime që mund të dëmtojnë FC Shkupin.

Kujtojmë që sot FC Shkupi zhvillon ndeshjen e parë të gjysmësezonit pranveror ndaj Tikveshit, e cila për shkak të pezullimit të terrenit vendas do të luhet në Kavadar.

MARKETING

Të ngjajshme

Rritet në mbi 72.032 numri i palestinezëve të vrarë në gjeno’cidin izraelit në Gaza

Rritet në mbi 72.032 numri i palestinezëve të vrarë në gjeno’cidin izraelit në Gaza

Ministri i Jashtëm turk thekson rëndësinë e vazhdimit të dialogut SHBA-Iran

Ministri i Jashtëm turk thekson rëndësinë e vazhdimit të dialogut SHBA-Iran

Durmishi: Për pagën minimale nuk duhet të sillen zgjidhje afatshkurte politike ose nën presion

Durmishi: Për pagën minimale nuk duhet të sillen zgjidhje afatshkurte politike ose nën presion

Kurti mbron katërshen e UÇK-së: Dënimet prej 45 vitesh injorojnë kontekstin e luftës

Kurti mbron katërshen e UÇK-së: Dënimet prej 45 vitesh injorojnë kontekstin e luftës

Maksuti: Pala maqedone donte rezolutë, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat nuk duhet të kalojë

Maksuti: Pala maqedone donte rezolutë, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat nuk duhet të kalojë

Maksuti: Ministria e Drejtësisë të veprojë për provimin e jurisprudencës pas deklaratës së Mickoskit

Maksuti: Ministria e Drejtësisë të veprojë për provimin e jurisprudencës pas deklaratës së Mickoskit