Shumica e votuesve amerikanë thonë se veprimi ushtarak kundër Iranit nuk ia vlejti
Sipas një sondazhi kombëtar të kryer së fundmi, shumica e votuesve në SHBA besojnë se veprimi ushtarak kundër Iranit nuk ia vlejti, ndërsa besimi në një marrëveshje të propozuar mes SHBA-së dhe Iranit mbetet i kufizuar, transmeton Anadolu.
Sondazhi, i publikuar të mërkurën nga Universiteti Quinnipiac me bazë në SHBA, zbuloi se 60 për qind e votuesve të regjistruar besojnë se veprimi ushtarak nuk ia vlejti, krahasuar me 34 për qind që mendojnë se ai ishte i justifikuar.
Anketa nxori në pah ndarje të thella partiake në opinionin publik amerikan.
Demokratët në mënyrë dërrmuese thanë se veprimi ushtarak nuk ia vlejti, me raportin 93 për qind kundrejt 4 për qind, ndërsa të pavarurit e kundërshtuan atë me 66 për qind kundrejt 29 për qind. Republikanët, nga ana tjetër, e mbështetën kryesisht veprimin, me 75 për qind që thanë se ai ia vlejti, krahasuar me 17 për qind që nuk ishin dakord.
Sondazhi gjithashtu mati qëndrimet ndaj përpjekjeve të presidentit Donald Trump për të siguruar një marrëveshje diplomatike me Iranin. Ai zbuloi se 59 për qind e votuesve nuk besojnë se marrëveshja do të ketë sukses, përfshirë 40 për qind që deklaruan se nuk kanë “aspak besim”. Në të kundërt, 37 për qind shprehën besim në negociatat.
Trump nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me Iranin më 17 qershor gjatë një darke me presidentin francez, Emmanuel Macron, në Pallatin e Versajës në margjinat e Samitit të G7-tës në Evian të Francës.
Marrëveshja parashikon një ndërprerje të menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake dhe vendos një afat prej 60 ditësh, me mundësi të zgjatjes me pëlqimin e ndërsjellë, për të negociuar një marrëveshje më të gjerë që mbulon programin bërthamor të Iranit, lehtësimin e sanksioneve dhe asetet e ngrira.
Ajo gjithashtu përfshin dispozita për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, e cila ishte mbyllur gjatë konfliktit.